Трудная победа: российские войска взяли Марьинку под контроль

В понедельник, 25 декабря, стало известно об освобождении Марьинки Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских боевиков. Российские силы полностью взяли город под контроль, выбив ВСУ со всех окраин и из укрепрайонов. Подробности — в материале «Известий».

Как освободили Марьинку

Российские войска полностью освободили Марьинку от ВСУ 25 декабря 2023 года, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», — сказал он.

Министр обороны отметил весомый вклад, который внесли в освобождение Марьинки военнослужащие 5-й бригады первого армейского корпуса. Кроме того, особо отличились военные 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны взяла Рейхстаг.

Шойгу также указал на то, что в результате освобождения населенного пункта работа украинской артиллерии существенно отодвигается от Донецка. Это позволит более эффективно защищать город от ударов ВСУ, добавил он.

В ходе рабочей встречи президент поручил присвоить звание майора командиру батальона Александру Трошину, а главе МО представить предложения по остальным участникам взятия города. По словам президента, все они достойны государственных наград.

Со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка, освобождение города позволяет российским войскам выйти на оперативный простор, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу передать слова благодарности военным, которые принимали участие в освобождении города.

Военнослужащий ВС РФ Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Однако бои продолжались до конца декабря, российские силы регулярно отбивали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.

13 декабря сообщалось, что пути снабжения украинских боевиков в Марьинке перекрыты, остатки формирований ВСУ окружены, а глава ДНР Денис Пушилин пообещал скорое взятие города. Тогда же сообщалось об успехах на угледарском, клещеевском и других направлениях.

Значение Марьинки для ДНР и СВО

Переоценить значение Марьинки для безопасности жителей Донецка невозможно: это пригород столицы ДНР. До начала СВО украинские формирования планировали использовать его как плацдарм для стремительного удара по Донецку.

«Мы всё скажем врагу из своих орудий» Корреспонденты «Известий» побывали на позициях артиллеристов, освобождающих Марьинку

Саму Марьинку ВСУ превратили в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и проходы для скрытного перемещения, создали две линии обороны с большим количеством артиллерии.

— Говорят, за восемь лет там закатано столько бетона, что можно было бы построить несколько Днепрогэс, — сказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

В годы СВО Марьинка стала одним из основных узлов обороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) на донбасской дуге, откуда обстреливали Донецк, пояснил он.

В июне 2023 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу окончательно освободить город, из которого обстреливают Донецк.

Марьинку активно освобождали с 2022 года. Бетонные укрепления позволили ВСУ долго оборонять город. Главная особенность боев здесь была в том, что на любое продвижение российских подразделений украинские войска отвечали огнем по жилым кварталам Петровского района Донецка.

Солдат ВФУ Фото: REUTERS/Diego Herrera/SOPA Images/Sipa USA

Подземные укрепления удалось разрушить с помощью беспилотников и ударов артиллерии.

— Уничтожаем противника каждый день. Он крепко засел в подвальных помещениях. Выбиваем его, нанося огневое поражение минометами и артиллерийскими орудиями, потом малыми группами ведем штурмовые действия, — рассказывал «Известиям» в октябре офицер 5-й бригады, Герой ДНР с позывным Узник.

Контроль над Марьинкой является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов, открывается выход на важный транспортный узел Курахово, серьезно осложнится положение группировки ВФУ в Угледаре. Как пояснял в декабре 2023 года Денис Пушилин, полный контроль над Марьинкой позволит «образовать своеобразные клещи», в том числе на авдеевском направлении.

Какой была жизнь в Марьинке с 2014 по 2023 год

Марьинка — город с населением около 9 тыс. человек, расположенный в 30 км на запад от Донецка. Через Марьинку проходит автомагистраль Донецк – Запорожье.

В мирные годы Марьинский район занимал первое место в области по сельскохозяйственной продукции. Здесь производили молоко, мясо, яйца, растили овощи, пшеницу и подсолнечник, действовало порядка 40 агропредприятий и фермерских хозяйств. Также в Марьинском районе действовало около 10 заводов, в том числе шиноремонтный, и Кураховская ТЭС. Сегодня значительная часть предприятий разрушена артиллерией ВСУ.

Танк Т-90М ВС РФ ведет бой в поселке Марьинка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В апреле 2014 года Донецкая и Луганская республики провозгласили независимость. Уже в июне украинские войска начали в регионе силовую операцию и все эти годы держали жилые районы вокруг Марьинки под непрерывным огнем.