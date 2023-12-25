Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

Город Марьинка, расположенный к западу от Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР), полностью освобожден российскими силами от подразделений украинских боевиков. Об этом 25 декабря доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», — сказал он.

По словам Шойгу, за девять лет Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили город в укрепрайон со сложной системой подземных коммуникаций, а также защищенных от артиллерийских и воздушных ударов сооружений. Преодолеть данный укрепрайон позволили решительные действия российских военнослужащих, добавил он.

Освобождение города снижает возможности ВСУ по обороне и дает российской армии дополнительные возможности действий на этом направлении, указал министр обороны. Кроме того, в результате украинская артиллерия существенно отодвигается от Донецка, что позволит более эффективно защищать его от ударов ВСУ.

Шойгу отметил весомый вклад, который внесли в освобождение Марьинки военнослужащие 5-й бригады первого армейского корпуса. Он также указал на то, что особо отличились военные 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны взяла Рейхстаг.

Путин поздравил Шойгу с освобождением города и назвал данный результат успехом. В связи с этим глава государства попросил главу минобороны передать благодарность всему личному составу, который принимал участие во всех этапах данных боевых действий.

Ранее «Известия» писали, что контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Бои продолжались, российские силы регулярно отбивали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.

Киевские власти в апреле 2014 года начали на востоке Украины силовую операцию против недовольных госпереворотом жителей. В Марьинке всё началось в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы.

По городу работала тяжелая артиллерия. Был разбит комбикормовый завод, горел молочный, ракеты попали в жилые пятиэтажки на улице Заводской, дома были частично разрушены. По словам очевидцев, удары наносились прицельно по жилому массиву, мины и снаряды летели не в сторону блокпостов. Во время обстрела со стороны Украины погибло 30 мирных жителей ДНР.

С 2014 года вооруженные формирования Украины превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же создали две линии обороны с большим количеством артиллерии.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.