Алаудинов сообщил об освобождении российскими силами около 70% Марьинки

Примерно 70% Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) подконтрольно российским силам. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 1 июня.

«Подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, освобождая ее от противника. <...> 5-я дивизия очень хорошо продвигается. Эти два подразделения — 150-я и 5-я дивизии — в общей сложности освободили примерно 70% самой Марьинки», — сказал Алаудинов.

Вместе с тем он добавил, что спецназ приступил к освобождению города с 30 мая по поручению президента РФ Владимира Путина, так как он считает этот участок особо важным.

«А мы как штурмовые подразделения должны двигаться вперед и очистить оставшуюся часть от противника», — отметил он.

Алаудинов добавил, что пообщался с главой российского государства. Он отметил, что Путин «владеет обстановкой ситуации на данном направлении».

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что полное освобождение Марьинки является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В настоящий момент, по словам Пушилина, ситуация в этом городе напряженная на фоне ожесточенных боев.

В настоящий момент за марьинское направление ответственны чеченские военные подразделения спецназа «Ахмат». Ранее они получили приказ приступить к активным боевым действиям в ДНР.

24 мая врио главы ДНР назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки контролируемой российскими силами. По его словам, зафиксированные попытки националистов Украины контратаковать позиции российских военнослужащих были отбиты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.