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Прицельная данность: войска начали получать снайперскую винтовку Чукавина

Какие преимущества новое оружие даст российским стрелкам
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В подразделения российской армии поступили первые серийные образцы снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Новое оружие имеет улучшенные характеристики и более высокую точность, оно создавалось на замену знаменитой винтовке Драгунова — основного войскового снайперского оружия с 1960-х годов. Эксперты отмечают, что возможности СВЧ увеличат эффективность снайперских подразделений и дадут нашим бойцам дополнительные преимущества во время снайперских поединков.

Прошла проверку боем

Первые серийные образцы снайперских винтовок Чукавина поступили в российские подразделения, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Со временем они должны заменить винтовку Драгунова (СВД), которая остается основным войсковым снайперским оружием с 1960-х годов. Ранее в концерне «Калашников» сообщили, что СВЧ успешно прошла приемку.

Сейчас в армейские подразделения поступает целая линейка новых снайперских винтовок, особенно много крупнокалиберных, что позволяет увеличить эффективность боевой работы наших подразделений на переднем крае, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— СВД — хорошая винтовка и может решать все поставленные перед бойцами задачи, но она 1960-х годов разработки, — отметил он. — С тех пор стрелковое оружие изменилось, появилась возможность сделать его более точным и легким. В винтовке Чукавина используются новые материалы и технологии, она прошла проверку боем и подтвердила свои высокие характеристики. Можно сказать, что она получила надежность, присущую СВД, но в тоже время она более дальнобойная и точная. Теперь противнику будет труднее уйти от нашего снайпера, наши бойцы получат дополнительные возможности во время снайперских поединков.

Снайпер, вооруженный винтовкой Чукавина (СВЧ)

Снайпер, вооруженный винтовкой Чукавина (СВЧ)

Фото: Концерн «Калашников»

Снайперскую винтовку Чукавина начали разрабатывать в 2016 году и впервые показали годом позднее на военно-техническом форуме «Армия». Начиная с 2021-го некоторое количество СВЧ передавалось в армию для опытной эксплуатации. На вооружение ее поставили в мае 2023 года.

Базовая модификация оружия выполнена в калибре 7,62 × 54 мм. Первоначально СВЧ создавалась как облегченная штурмовая винтовка, а после окончательного утверждения технического задания со стороны Минобороны РФ концерн «Калашников» начал создавать полноценное снайперское оружие.

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Масса окончательного варианта винтовки Чукавина без магазина — 4,2 кг, длина с разложенным прикладом и пламегасителем — 1170 мм, дальность — до 1 км.

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)

Фото: Концерн «Калашников»

Винтовка оснащается регулируемыми сошками и прикладом, а также рукояткой управления из ударопрочного полимера. Кроме того, она получила механизм регулировки усилия спуска.

Ранее конструктор СВЧ Андрей Чукавин говорил, что его винтовка превосходит знаменитую СВД: в эргономике и кучности стрельбы она повысилась на 25–30%.

Кроме того, на СВЧ устанавливается прибор малошумной стрельбы (ПМС), который приглушает звук выстрела и гасит пламя и искры. Он заметно повышает скрытность работы снайпера. СВЧ снабжена планкой Пикатинни, что позволяет устанавливать весь спектр российских и зарубежных прицелов без конструктивных переделок оружия.

Кроме того, на СВЧ сделали управление предохранителем и нажатие кнопки отделения магазина без отрыва руки от рукоятки. Винтовка может использовать магазины на 10, 15 и 20 патронов.

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Совершенствование проверенного временем

Ранее «Известия» писали, что подразделения разведки и специального назначения будут полностью перевооружены на снайперские винтовки СВДМ. Они превосходят по характеристикам классическую винтовку Драгунова.

Новинка не только отличается более высокой точностью, но и обладает возможностью менять компоновку — устанавливать разные прицелы, глушитель и дополнительное оборудование.

Она выполнена из современных материалов, имеет улучшенную эргономику и более высокую точность за счет утяжеленного ствола.

Снайперская винтовка СВДМ

Снайперская винтовка СВДМ

Фото: Рособоронэкспорт

На корпусе расположены планки Пикатинни, с помощью которых можно за считанные минуты устанавливать оборудование исходя из боевой задачи: оптические и ночные прицелы, глушитель и т.д.

Все эти новшества значительно увеличат возможности разведчиков по уничтожению целей на дистанции.

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В российской армии есть и более дальнобойные и мощные винтовки, но это гораздо более дорогие и технически сложные образцы, которые предназначены для выполнения особых задач. Такое оружие, как правило, поступает ограниченными партиями в подразделения спецназа армии и силовых структур.

Спецоперация на Украине дала сильный толчок не только созданию, но и доработке существующих стрелковых систем. В частности, в ходе спецоперации прошел боевое крещение модернизированный «Калашников» — АК-12.

Посетитель с автоматом Калашникова АК-12 на московской международной выставке оружия и товаров для охоты «Orёlexpo 2023»

Посетитель с автоматом Калашникова АК-12 на московской международной выставке оружия и товаров для охоты «Orёlexpo 2023»

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

По итогам эксплуатации было принято решение о его модернизации с учетом реального боевого опыта. Новый образец АК-12 2023 года был представлен еще весной. Изменения конструкции в основном затрагивают эргономику и рассчитаны на повышение надежности и боевой эффективности.

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В частности, в обновленном варианте на автомате убрали режим ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела и установили двухсторонний флажок-переводчик предохранителя. На приклад прикрепили регулируемую щеку. Оружие получило новое цевье, более прочное и эргономичное. Изменения коснулись также пламегасителя-компенсатора.

Первую партию обновленных АК-12 передадут российским войскам в январе 2024 года.

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