В США нашли способ поставлять Украине больше средств ПВО

США смогут поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны (ПВО) в случае экспорта снарядов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot из Японии. Об этом 19 декабря сообщила газета The Washington Post (WP).

Как указывается, из-за дефицита средств ПВО на Украине и отсутствия решения в конгрессе США по финансированию помощи Киеву Вашингтон стал больше опираться на союзников для оказания срочной поддержки в сфере вооружений.

В материале отмечается, что Токио, предположительно, на этой неделе смягчит правила экспорта вооружений. Это позволит японской стороне поставить США ракеты Patriot. Таким образом, Вашингтон восполнит свои запасы и направит «больше новейших средств ПВО Украине».

По данным источника, решается, сколько ракет-перехватчиков Япония может передать США.

Накануне телеканал NHK сообщил, что Япония выделит Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $4,5 млрд.

До этого, 7 декабря, стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал Украине $4,5 млрд. По его словам, из этой суммы $1 млрд пойдет на восстановление инфраструктуры, а остальная часть будет направлена на выполнение гарантий по кредитам, выделенным Киеву Всемирным банком.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.