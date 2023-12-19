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Япония выделит Украине дополнительные $4,5 млрд

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Япония выделит Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $4,5 млрд, сообщил 19 декабря телеканал NHK.

Как отметил глава минфина страны Шуничи Судзуки, решение принято ранее в этот день. Во вторник прошла виртуальная встреча глав минфинов и управляющих Центральных банков «группы семи» (G7), в ходе которой участники обсудили в том числе поддержку Украины.

О том, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал Украине $4,5 млрд, сообщалось 7 декабря. По его словам, из этой суммы $1 млрд пойдет на восстановление инфраструктуры, а другая сумма будет направлена на выполнение гарантий по кредитам, выделенным Киеву Всемирным банком.

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В конце ноября руководство Японии заявило, что планирует помочь Украине в области разминирования и кибербезопасности. В июле программу помощи Киеву в разминировании предложила Литва.

В сентябре глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «большой семерки» страна продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Токио продолжит расширять антироссийские санкции.

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