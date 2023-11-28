Япония заявила о планах помочь Украине в области разминирования

Руководство Японии планирует оказать помощь Украине в области разминирования и кибербезопасности. Об этом сообщило агентство Kyodo во вторник, 28 ноября, со ссылкой на правительственные источники.

Как передает сообщение японского агентства ТАСС, Токио может присоединиться к программе помощи, инициированной группой стран, поддерживающих Киев. Речь идет о так называемой контактной группе по обороне Украины, которая работает под председательством США.

В июле программу помощи Киеву в разминировании предложила Литва. Предложение было направлено государствам, имеющим возможность предоставить средства для разминирования и обучения украинских саперов.

21 ноября, главы МИД стран – участниц G7 подтвердили на встрече по Украине «готовность поддерживать и способствовать ускорению удовлетворения ключевых потребностей страны в энергетическом секторе, включая защиту имеющейся инфраструктуры и помощь в гуманитарном разминировании для осуществления ремонта».

13 ноября руководство Словакии заявило, что страна намерена оказать Украине гуманитарную помощь в виде финансирования производства двух машин для разминирования «Божена-4». Аналогичные машины поставляет Киеву и Германия. Так, 20 ноября на сайте правительства ФРГ был опубликован обновленный список поставленной Украине техники, в который, помимо прочего, вошла одна бронемашины для разминирования Wisent.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.