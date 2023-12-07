Япония выделит Украине помощь в размере $4,5 млрд

Правительство Японии выделит помощь Украине в размере $4,5 млрд, как напрямую, так и через Всемирный банк. Об этом 7 декабря заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-саммите G7, отметил японский МИД.

Кисида сообщил, что Япония в этот раз решила выделить Украине дополнительную помощь в размере $1 млрд, туда будет включена гуманитарная помощь и средства на восстановление.

«Есть готовность оказать эту помощь, которая вместе с предоставлением гарантий займов Всемирному банку составит $4,5 млрд», — сообщили в ведомстве.

В среду, 6 декабря, сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с лидерами «большой семерки» необходимость продолжения оказания помощи Украине.

Тогда же стало известно, что законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине не прошел голосование в сенате США, несмотря на заявление Байдена о том, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.