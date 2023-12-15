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Военный эксперт высказался о судьбе поставок оружия на Украину в 2024 году

Военный эксперт Матвийчук: Украина в 2024 году будет испытывать дефицит оружия
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Фото: commons.wikimedia.org
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Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в пятницу, 15 декабря.

«Все, что могли поставить европейские страны, а это старое оружие, советское, они уже поставили. И они не могут полностью очистить свои резервы. Кроме того, западные страны все чаще заявляют о своем желании скинуть Украину с плеч», — сказал военный в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, но их резервы тоже во многом исчерпаны.

«ВПК в США не такой, как у нас: у нас он работает постоянно, а у них наращивается по необходимости. То есть, нужно остановить какое-то предприятие, поставить ему соответствующую задачу», — объяснил Матвийчук, добавив, что это длительный процесс, требующий большие затраты.

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Накануне газета Украина The Times написала, что Украина на протяжении нескольких месяцев просила у США поставить снятые с вооружения в американской армии вертолеты AH-1Z Viper, однако переговоры остановились, передает ИА «Регнум».

Ранее, 14 декабря, бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что просьбы со стороны минобороны Украины к США о поставках новейшего оружия говорят о панике президента страны Владимира Зеленского, сообщается на сайте kp.ru. Он отметил, что Киев никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache, также как и системы противовоздушной обороны (ПВО) THAAD.

До этого, 12 декабря, завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

6 декабря американские власти заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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