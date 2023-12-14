В США назвали просьбы об оружии для ВСУ признаком паники Зеленского

Просьбы со стороны министерства обороны Украины к США о поставках новейшего оружия говорят о панике президента страны Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, Киев никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache, как и системы противовоздушной обороны (ПВО) THAAD.

«Это знак абсолютной паники на Украине. Зеленский приближается к неадекватному состоянию. <…> Его список желаемого оружия далек от реальности», — сказал экс-разведчик в интервью каналу New Rules 13 декабря.

Он отметил, что украинская армия не получит такое оружие, так как российские солдаты его сразу уничтожат или захватят, а это негативно скажется на имидже техники США.

«Почему мы должны поставлять ВСУ наши лучшие истребители? <…> Это выброшенные на ветер деньги и техника. К тому же это создаст плохой прецедент. Мы не хотим видеть, как российские истребители или ПВО сбивают F/A-18. Именно это и случится», — указал Риттер.

Ранее, 13 декабря, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов рассказал, что визит Зеленского в США оказался пустым и нерезультативным для Киева. По мнению дипломата, ни новые антироссийские санкции, ни очередной пакет помощи Украине не смогут существенно изменить положение дел. Россия продолжит отстаивать свои интересы, несмотря ни на что.

До этого, 12 декабря, завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

6 декабря американские власти оценили риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США, как высокий. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.