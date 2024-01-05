Экс-полковник СБУ назвал целью массированных ударов РФ ПВО Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли массированные удары по объектам Украины, чтобы истощить боезапас противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии. Об этом 5 января заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Россия нанесла удар с целью выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения», — сказал он.

По его словам, ВС РФ наносят удары по инфраструктуре, используя количественный перевес в ракетах. При этом если такие удары и дальше будут продолжаться, то «никакой системы ПВО вообще в мире не хватит» на их отражение, указал Стариков.

Он также добавил, что в России смогли наладить производство на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК), тогда как на Западе этого сделать не удалось.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Украины Кира Рудык сравнила удар ВКС РФ по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве с концом света. При этом Рудык усомнилась, что украинская ПВО смогла перехватить снаряды.

До этого, 2 января, обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский оценил удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Он отметил, что западные системы ПВО, поставленные Украине, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. В результате украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, указал он.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.