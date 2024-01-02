Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Белгороде сработала сирена ракетной опасности
Армия
Войска РФ уничтожили взвод танков Leopard-2A6 ВСУ на сватовском направлении
Армия
Минобороны РФ сообщило о сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области
Мир
В США предрекли поражение Украины в первой половине 2024 года
Мир
На Украине сообщили об отключении электроэнергии еще в двух районах Киева
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 48
Общество
Патрушев осуществил мечты двоих детей в рамках «Елки желаний»
Происшествия
Над Белгородом система ПВО сбила четыре воздушные цели
Мир
В ВВС Украины сообщили об отсутствии разговоров с Западом о передаче F-16
Политика
В Крыму назвали популизмом заявление Зеленского о планах по захвату полуострова
Общество
Путин отметил блистательный талант хореографа Юрия Григоровича
Мир
Пассажирский самолет загорелся при посадке в токийском аэропорту
Экономика
Стоимость биткоина превысила $45 тыс. впервые с 5 апреля 2022 года
Мир
В Японии более 120 человек ожидают эвакуации после землетрясений
Мир
В США 54 прихожанина мормонской церкви отравились угарным газом
Сюжет:

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

МО: российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
0
Фото: РИА Новости/Константин Морозов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.

Как указали в оборонном ведомстве, удар был нанесен по ВПК, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Западом на Украину.

Цель удара была достигнута, все цели поражены.

Также за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».

«Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Пологи, Гуляйполе, Басань Запорожской области, Лисичанск, Кременная, Сватово Луганской Народной Республики, Водяное и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении Минобороны.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее, 29 декабря, оборонное ведомство сообщило, что армия России нанесла в период с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они были поражены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024