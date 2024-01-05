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В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном

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Фото: Global Look Press/Evgen Kotenko
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Депутат Верховной рады Украины Кира Рудык сравнила удар Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по военным объектам Вооруженных сил Украины в Киеве с концом света. Такую аналогию она привела 4 января в беседе с изданием Business Insider.

«Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон», — поделилась депутат.

При этом Рудык усомнилась, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла перехватить снаряды.

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Ранее, 2 января, обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский оценил удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева. Он отметил, что западные системы ПВО, поставленные Украине, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. В результате украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, указал он.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов, ремонту вооружения и военной техники, в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Кроме того, 29 декабря в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли в период с 23 по 29 декабря 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все из которых поражены. Целями стали объекты военно-промышленного комплекса, аэродромная инфраструктура, арсеналы, а также места хранения оружия, размещения войск и иностранных наемников.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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