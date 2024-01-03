В Польше оценили удар РФ по продвинутой военной инфраструктуре Киева

Российская армия нанесла удар по продвинутой военной инфраструктуре Украины. Об этом 2 января написал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.

Как отметил журналист, западные системы противовоздушной обороны (ПВО), поставленные Киеву, оказались бессильны против российских ракет, которые проломили «зонтик» ПВО. После чего в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные беспилотники. Целью атаки стали тайные заводы и места базирования наиболее ценной техники.

«Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры», — указал Подгурский.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Целями стали объекты, выполняющие заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также места хранения боеприпасов и авиационных средств поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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