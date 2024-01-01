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Зеленский заявил о поставке Канадой дополнительных систем NASAMS

Зеленский заявил, что Канада поставила Украине дополнительные системы ПВО NASAMS
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Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Defensie
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Президент Украины Владимир Зеленский 1 января провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности Украины.

«Провел первый международный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Прежде всего общались на тему безопасности. <...> Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности, за поставку дополнительных NASAMS — систем и ракет к ним», — написал Зеленский.

Как указал Зеленский, в ближайшее время Оттава и Киев активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения. Также политики договорились о начале подготовки встречи для реализации «формулы мира» украинского президента, мероприятие должно состояться в швейцарском Давосе в середине января.

В свою очередь пресс-служба канадского премьера сообщила, что в ходе телефонных переговоров Трюдо и Зеленского лидеры обсудили текущее положение дел, а также потребности Киева в ближайшие месяцы. Согласно заявлению пресс-службы, Трюдо заверил Зеленского, что Канада будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

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Ранее, 22 ноября, стало известно, что, согласно данным проекта бюджета Канады, Оттава планирует предоставить менее $1 млрд на военную помощь Киеву с 2023 по 2026 год.

17 сентября агентство Reuters со ссылкой на канадское министерство обороны написало, что Канада намерена выделить 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимыми средствами ПВО.

До этого, 15 июня, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. Он указал, что в пакет будут входить более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины. Остин добавил, что страны Запада акцентируют внимание на поставках систем ПВО наземного базирования для Вооруженных сил Украины.

Западные страны усилили поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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