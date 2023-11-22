Канада может направить Украине около $1 млрд военной помощи до 2026 года

Оттава планирует предоставить менее $1 млрд на военную помощь Киеву с 2023 по 2026 год. Об этом свидетельствуют данные проекта бюджета страны.

Как отмечается в опубликованном документе, Канада планирует выделить 1 млрд 331 млн канадских долларов ($971,5 млрд) на военную помощь Украине до 2026 года.

Из указанной суммы 816 млн канадских долларов ($595,6 млн) планируется выделить в 2023–2024 году.

Ранее, 17 сентября, агентство Reuters со ссылкой на канадское министерство обороны сообщило, что Канада намерена выделить 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимыми средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В материале агентства отмечалось, что таким образом Канада присоединяется к совместной инициативе Великобритании, США, Дании и Нидерландов. Минобороны Канады указало, что с начала 2022 года Оттава направила Киеву более 8 млрд канадских долларов, из которых более 1,8 млн предназначаются на военную поддержку.

15 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $500 млн. Он указал, что в пакет будут входить более 200 критически важных ракет ПВО для защиты неба Украины. Остин добавил, что страны Запада акцентируют внимание на поставках систем ПВО наземного базирования для Вооруженных сил Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.