Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе пожаловался, что в стране есть дефицит беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов.

«Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем… Есть дефицит», — сказал он на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале офиса Зеленского.

Также он признал, что в мире нет ресурсов военно-промышленного комплекса (ВПК), достаточных для Украины.

Ранее, 8 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

Тогда же французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что они устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта.

6 января журнал Focus написал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Отмечается, что это ставит страну в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов.

Колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) 2 января заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

20 декабря сообщалось, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит этого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Он назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.