Надеялся на Давос: «формула Зеленского» терпит неудачу

Украинский план по урегулированию конфликта с Россией не сможет стать фундаментом возможного соглашения с Москвой, поскольку его не поддерживает большинство стран Глобального Юга, заявили «Известиям» опрошенные эксперты. Эти государства не заинтересованы в проведении переговоров по урегулированию украинского конфликта без участия России и ухудшении отношений с Москвой, подчеркивают аналитики. Кроме того, РФ и ряд стран Глобального Юга объединяет желание расшатать гегемонию Запада. Дискуссия по украинской «формуле мира», в которой приняли участие более 80 государств, состоялась 14 января в Давосе. О том, почему Киев и Запад не в состоянии привлечь новых союзников для поддержки и как на это влияет обострение конфликта на Ближнем Востоке, — в материале «Известий».

Что обсуждалось на встрече в Давосе

С 15 по 19 января в швейцарском Давосе проходит 54-й Всемирный экономический форум, в котором примут участие более 60 государств. Несмотря на то что на мероприятие пригласили и Владимира Зеленского (его выступление намечено на 16 января), украинская тема центральной уже не станет. Участники обсудят вопросы энергетики, окружающей среды, влияние искусственного интеллекта на экономику и даже возможную новую пандемию. Показательно, что 17 января одной из главных тем станет «болезнь X», которая якобы потенциально сможет в 20 раз превзойти по смертности COVID-19.

Украинский вопрос в этот раз решили вынести за рамки форума. 14 января в Давосе состоялась встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. Темой дискуссии стала «формула мира», предложенная Зеленским еще в 2022-м. Украинский план содержит 10 пунктов, предусматривающих, в частности, возвращение границ на момент 1991 года. Понятно, что для РФ подобные требования исключены.

Это уже четвертая встреча в подобном формате: предыдущие прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. В дискуссии в Давосе приняли участие 83 страны. По данным СМИ, в Швейцарию прибыл советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, вновь заверявший Киев в американской поддержке. Впрочем, представители незападных стран не раз указывали, что подобные мероприятия без участия России бессмысленны. Интересно, что об этом же 14 января заявил и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — указал он.

Дипломат отметил, что встреча в данном формате может стать последней. «Мы не можем говорить об этом плане годами», — ранее цитировало швейцарский источник агентство Keystone-ATS. По его данным, в Берне с дискуссией в Давосе связывали «ограниченные ожидания». Кроме того, по информации Bloomberg, США хотят получить от Украины «более четкий план» конфликта с Россией. Издание указывает: американцы считают маловероятным решающий прорыв в ближайшие месяцы и поэтому им нужна стратегия, позволяющая отстоять нынешние позиции, а затем прорвать российскую оборону.

Однако мероприятия, необходимые для обсуждения «плана Зеленского», нацелены в первую очередь на страны Глобального Юга, и прежде всего Китай. В декабре 2023 года в Эр-Рияде состоялась «тайная» встреча представителей G7, Украины и некоторых государств Глобального Юга, где обсуждалась возможность мирных переговоров между Москвой и Киевом. СМИ сообщали, что в ней приняли участие Саудовская Аравия, Индия и Турция, однако отказались Китай, Бразилия и ОАЭ. По данным источников, участники не достигли существенных успехов в обсуждениях. Камнем преткновения стало нежелание Запада и Украины приглашать к дискуссии Россию.

Комментируя данную встречу, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва не раз обсуждала со своими партнерами, почему они посещают подобные встречи.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, Турция, март 2022 года Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

«Когда развивающиеся страны стали посещать эти мероприятия, мы у них спросили, зачем им это нужно. Неужели они не понимают, что это пустышка в лучшем случае? Нам отвечали, что все это понимают. Это сказали все, кого туда приглашали из числа мирового большинства. Но они хотели две вещи. Во-первых, послушать, что они говорят и насколько серьезна может быть подобная развязка конфликта. Во-вторых, они хотели объяснить, что ничего путного из этого не выйдет, пока не будет прямых переговоров с участием России», — поделился российский министр в одном из недавних интервью.

Почему «формулу Зеленского» не поддерживает Глобальный Юг

К слову, в преддверии встречи в Давосе МИД России вновь подчеркнул, что дискуссия в Швейцарии будет использована Западом, чтобы привлечь на сторону Украины страны Глобального Юга и Востока.

«Убеждены, что наши партнеры в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа 10 января.

Эксперты подчеркивают, что за почти два года активного вооруженного конфликта между РФ и Украиной западным странам так и не удалось убедить развивающиеся страны мира встать на сторону Киева. Многие страны Глобального Юга воспринимают вооруженный конфликт России и Украины как противостояние России и Запада, что созвучно с антизападными настроениями в этих государствах, отмечает украинский политолог Алексей Якубин.

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

— У стран Глобального Юга есть свои обиды и претензии к западным странам. Некоторые из них страдали от колониализма, — отметил он в комментарии «Известиям».

Формированию консенсуса вокруг Украины мешает и обострение палестино-израильского конфликта. Политолог отметил, что поддержка Израиля со стороны США и их союзников усилила трения Запада со многими мусульманскими странами, вставшими на сторону палестинцев. Учитывая, что войн становится всё больше, Киеву будет сложнее привлечь новых союзников среди стран Глобального Юга, считает Алексей Якубин.

— Хотим мы или нет, но новые конфликты влияют на готовность незападных стран участвовать в этих мероприятиях, поскольку у них возникают всё новые конфликтные точки с Западом, — пояснил эксперт.

Еще одной причиной, почему на Глобальном Юге не хотят поддерживать «формулу Зеленского», остается нежелание портить политические и экономические отношения с Россией, считает экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Это было бы против интересов Глобального Юга. «Подогнуть» можно только те страны, которые находятся под жестким протекторатом США. Страны, способные суверенно определять свою внешнюю политику, направленную на соблюдение интересов своих народов и экономик, под подобной авантюрой подписываться не станут, — заявил он «Известиям». — Россия представляет собой огромный рынок сбыта, она крупный поставщик углеводородов и минеральных ресурсов.

Более того, на Западе всё чаще звучат призывы пересмотреть подход НАТО и Евросоюза к России. Например, широкий резонанс вызвала недавняя статья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, вышедшая под заголовком «Стратегия Запада на Украине просто не работает». По словам Вальдемара Гердта, в западных странах нарастает усталость от украинского конфликта.

— Два года назад, когда я призывал порассуждать о причинах конфликта на Украине, я сразу становился «нерукопожатным», меня называли агентом Кремля. Сейчас же о причинах говорят довольно открыто, это обсуждается в СМИ. И это говорит о том, что Украину со временем просто «сольют» и поделят, — отметил бывший немецкий депутат.

На этом фоне всё, что остается Украине, — надеяться на сохранение западной военной и экономической помощи, которая в 2024 году может заметно снизиться. На днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон прекратил поставки Киеву оружия и военной техники после отправки последнего пакета помощи. Новый пакет до сих пор не одобрен конгрессом США.