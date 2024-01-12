Одна в поле: Украина не способна привлечь новых союзников
Киев и его западные партнеры не могут найти новых сторонников и продвинуть «формулу мира» президента Владимира Зеленского, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Вместо этого Украина вынуждена делать ставку на страны, в частности балтийские республики, которые не способны оказать существенную финансовую и военную помощь. Ранее Зеленский направился в необъявленное турне по Прибалтике. О том, что ему там пообещали и почему Киеву не удается заручиться поддержкой государств Глобального Юга, — в материале «Известий».
Балтийский тур
С 10 по 12 января президент Украины Владимир Зеленский совершает турне по прибалтийским странам. Первой остановкой стал Вильнюс, второй — Таллин. В преддверии визита Зеленского премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что ее страна, мол, верит в победу Украины, призвав поддерживать Киев «столько, сколько будет необходимо». В эстонской столице Зеленский провел переговоры с президентом республики Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и уже по традиции выступил с речью в парламенте. 12-го же января запланирована аналогичная встреча в Риге.
Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в пресс-конференции в Вильнюсе в Литве, 10 января 2024 года
Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что его визит в Прибалтику следует расценивать как знак благодарности в адрес балтийских стран за поддержку Киева. К слову, Эстония, Латвия и Литва наряду с Польшей остаются самыми ярыми сторонниками усиления военной помощи Украине. Впрочем, объемы поддержки прибалтийских республик в количественном выражении оставляют желать лучшего.
Итогами визита Зеленского в Вильнюс и Таллин стали военная помощь Украине в €200 млн от Литвы и долгосрочный взнос от Эстонии до 2027 года на €1,2 млрд. Литва также пообещала отправить Киеву бронетранспортеры M577, боеприпасы, генераторы, транспортные средства и несколько систем детонации. Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров полагает, что визит Зеленского в Прибалтику нужен прежде всего в пропагандистских целях, и его можно расценивать как пиар-акцию.
— Заявленная Эстонией помощь в размере €1,2 млрд не спасет ни Зеленского, ни главу его офиса Андрея Ермака, ни их ближайшее окружение, — заявил эксперт «Известиям». — Никакой реальной помощи — ни оружия, ни амуниции — не будет. Вся поддержка, как обычно, останется на словах.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис принимают участие в церемонии приветствия в Таллине в Эстонии, 11 января 2024 года
Крупные западные лидеры, в частности канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден, всё чаще стараются воздерживаться от личных встреч с Зеленским, поскольку это может ударить по их политическому имиджу, считает эксперт. Они вынуждены учитывать мнение избирателей, которые всё более скептически относятся к сохранению военной помощи Киеву на фоне ухудшения экономического положения их стран, подчеркивает он. В Прибалтике же ситуация иная, отметил в разговоре с «Известиями» эстонский политолог Эдуард Тинн.
— Критика относительно боевых действий на Украине и общей ситуации в стране особенна слышна именно в Западной Европе. Западноевропейские эксперты часто довольно правильно оценивают ситуацию. В Прибалтике же таких экспертов нет, и тут идет просто идеологическая поддержка стране, на которую якобы напали, — заявил политолог. — Трезвого взгляда на военную ситуацию тут не найти.
Почему «формула мира» Зеленского не сработает
Приезд Владимира Зеленского в Прибалтику происходит за несколько дней до Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который состоится с 15 по 19 января. За день до начала, 14 января, власти Швейцарии договорились организовать большую дискуссию по обсуждению «украинской формулы мира» — видению Киева и его западных кураторов того, как должен завершиться украинский конфликт. «Формула мира», впервые анонсированная Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года, содержит 10 пунктов. Среди них, в частности, восстановление территориальной целостности Украины на момент 1991 года, а также вывод российских войск из новых регионов. Москва не раз подчеркивала, что считает несерьезными предложения Киева, которые по большей степени сродни ультиматуму.
«Формулу мира» пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом. А если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты», — заявил журналистам в декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Планы по урегулированию конфликта на Украине представляли, в частности, Китай и африканские страны, однако американские и европейские союзники Киева считают «формулу Зеленского» единственно возможной. В начале декабря страны G7 в очередной раз выразили поддержку этому плану.
— ЕС поддерживает эту формулу, которая основана на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенных Уставом ООН. «Формула мира» — единственная всеобъемлющая основа для достижения справедливого и устойчивого мира, — заявил в комментарии «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
За последние полтора года состоялось по меньшей мере три встречи, на которых обсуждалось выполнение украинского мирного плана — в Копенгагене, саудовской Джидде и на Мальте. На мальтийских переговорах собрались дипломаты из 66 стран, большая часть которых из ЕС. Очередная встреча для обсуждения плана Украины должна была состояться в конце 2023 года, однако этому помешало обострение ситуации в секторе Газа, писали в западных СМИ. Также сообщалось, что решающее значение для усилий Киева должно было иметь участие Китая.
К слову, агентство Bloomberg ранее писало, что 16 декабря в Эр-Рияде состоялись тайные переговоры представителей Украины, G7 и некоторых стран Глобального Юга. В них, в частности, приняли участие Саудовская Аравия, Индия и Турция. Другие страны Глобального Юга, такие как Китай, Бразилия и ОАЭ, на них не присутствовали, пишет агентство. Журналисты отметили, что западные и украинские дипломаты пытались убедить своих коллег из развивающихся стран поддержать «формулу Зеленского», но у них ничего не вышло. «Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией», — пишет Bloomberg. Союзники Киева вновь заявили, что продолжат поддерживать Украину.
США и их партнеры не способны навязать лидерам Глобального Юга украинскую «формулу мира», поскольку мир перестал быть однополярным, подчеркивает профессор МГИМО Сергей Лунев.
— В 1990-х годах США могли навязывать. Сейчас они это сделать не в состоянии, — пояснил аналитик в разговоре с «Известиями». — Китай уже опередил США по величине ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС). Индия в последние четверть века развивается темпами, которые американцам даже не снились, и по уровню ВВП по ППС она вышла на третье место. Ее способности почти в два раза опередили Японию.
По словам эксперта, у США, в частности, с Индией принципиально разные оценки процессов в глобальной политике. Нью-Дели, Пекин и другие члены БРИКС не заинтересованы в сохранении западной гегемонии, подчеркнул Сергей Лунев.
К слову, о том, что поддержка Западом Украины зашла в тупик, всё чаще говорят и в ЕС. Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей статье для газеты Pravda отметил, что Запад, решив поддерживать Киев оружием и боеприпасами, «неверно оценил ситуацию, приняв ее за возможность поставить Россию на колени». «Российская экономика и российская валюта не обрушились, антироссийские санкции повышают самодостаточность этой огромной страны, российские энергетические гиганты рапортуют о рекордных поставках [сырья] в Китай и Индию», — отметил Фицо.