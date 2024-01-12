Одна в поле: Украина не способна привлечь новых союзников

Киев и его западные партнеры не могут найти новых сторонников и продвинуть «формулу мира» президента Владимира Зеленского, заявили опрошенные «Известиями» эксперты. Вместо этого Украина вынуждена делать ставку на страны, в частности балтийские республики, которые не способны оказать существенную финансовую и военную помощь. Ранее Зеленский направился в необъявленное турне по Прибалтике. О том, что ему там пообещали и почему Киеву не удается заручиться поддержкой государств Глобального Юга, — в материале «Известий».

Балтийский тур

С 10 по 12 января президент Украины Владимир Зеленский совершает турне по прибалтийским странам. Первой остановкой стал Вильнюс, второй — Таллин. В преддверии визита Зеленского премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что ее страна, мол, верит в победу Украины, призвав поддерживать Киев «столько, сколько будет необходимо». В эстонской столице Зеленский провел переговоры с президентом республики Аларом Карисом, спикером парламента Лаури Хуссаром и уже по традиции выступил с речью в парламенте. 12-го же января запланирована аналогичная встреча в Риге.

Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в пресс-конференции в Вильнюсе в Литве, 10 января 2024 года Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen

Ранее Зеленский написал в своем Telegram-канале, что его визит в Прибалтику следует расценивать как знак благодарности в адрес балтийских стран за поддержку Киева. К слову, Эстония, Латвия и Литва наряду с Польшей остаются самыми ярыми сторонниками усиления военной помощи Украине. Впрочем, объемы поддержки прибалтийских республик в количественном выражении оставляют желать лучшего.

Итогами визита Зеленского в Вильнюс и Таллин стали военная помощь Украине в €200 млн от Литвы и долгосрочный взнос от Эстонии до 2027 года на €1,2 млрд. Литва также пообещала отправить Киеву бронетранспортеры M577, боеприпасы, генераторы, транспортные средства и несколько систем детонации. Профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров полагает, что визит Зеленского в Прибалтику нужен прежде всего в пропагандистских целях, и его можно расценивать как пиар-акцию.

— Заявленная Эстонией помощь в размере €1,2 млрд не спасет ни Зеленского, ни главу его офиса Андрея Ермака, ни их ближайшее окружение, — заявил эксперт «Известиям». — Никакой реальной помощи — ни оружия, ни амуниции — не будет. Вся поддержка, как обычно, останется на словах.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Алар Карис принимают участие в церемонии приветствия в Таллине в Эстонии, 11 января 2024 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Крупные западные лидеры, в частности канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден, всё чаще стараются воздерживаться от личных встреч с Зеленским, поскольку это может ударить по их политическому имиджу, считает эксперт. Они вынуждены учитывать мнение избирателей, которые всё более скептически относятся к сохранению военной помощи Киеву на фоне ухудшения экономического положения их стран, подчеркивает он. В Прибалтике же ситуация иная, отметил в разговоре с «Известиями» эстонский политолог Эдуард Тинн.

— Критика относительно боевых действий на Украине и общей ситуации в стране особенна слышна именно в Западной Европе. Западноевропейские эксперты часто довольно правильно оценивают ситуацию. В Прибалтике же таких экспертов нет, и тут идет просто идеологическая поддержка стране, на которую якобы напали, — заявил политолог. — Трезвого взгляда на военную ситуацию тут не найти.

Почему «формула мира» Зеленского не сработает

Приезд Владимира Зеленского в Прибалтику происходит за несколько дней до Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который состоится с 15 по 19 января. За день до начала, 14 января, власти Швейцарии договорились организовать большую дискуссию по обсуждению «украинской формулы мира» — видению Киева и его западных кураторов того, как должен завершиться украинский конфликт. «Формула мира», впервые анонсированная Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года, содержит 10 пунктов. Среди них, в частности, восстановление территориальной целостности Украины на момент 1991 года, а также вывод российских войск из новых регионов. Москва не раз подчеркивала, что считает несерьезными предложения Киева, которые по большей степени сродни ультиматуму.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Формулу мира» пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом. А если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты», — заявил журналистам в декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Планы по урегулированию конфликта на Украине представляли, в частности, Китай и африканские страны, однако американские и европейские союзники Киева считают «формулу Зеленского» единственно возможной. В начале декабря страны G7 в очередной раз выразили поддержку этому плану.

— ЕС поддерживает эту формулу, которая основана на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенных Уставом ООН. «Формула мира» — единственная всеобъемлющая основа для достижения справедливого и устойчивого мира, — заявил в комментарии «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

За последние полтора года состоялось по меньшей мере три встречи, на которых обсуждалось выполнение украинского мирного плана — в Копенгагене, саудовской Джидде и на Мальте. На мальтийских переговорах собрались дипломаты из 66 стран, большая часть которых из ЕС. Очередная встреча для обсуждения плана Украины должна была состояться в конце 2023 года, однако этому помешало обострение ситуации в секторе Газа, писали в западных СМИ. Также сообщалось, что решающее значение для усилий Киева должно было иметь участие Китая.

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К слову, агентство Bloomberg ранее писало, что 16 декабря в Эр-Рияде состоялись тайные переговоры представителей Украины, G7 и некоторых стран Глобального Юга. В них, в частности, приняли участие Саудовская Аравия, Индия и Турция. Другие страны Глобального Юга, такие как Китай, Бразилия и ОАЭ, на них не присутствовали, пишет агентство. Журналисты отметили, что западные и украинские дипломаты пытались убедить своих коллег из развивающихся стран поддержать «формулу Зеленского», но у них ничего не вышло. «Украина и ее союзники по G7 продолжали сопротивляться призывам стран Глобального Юга напрямую взаимодействовать с Россией», — пишет Bloomberg. Союзники Киева вновь заявили, что продолжат поддерживать Украину.

США и их партнеры не способны навязать лидерам Глобального Юга украинскую «формулу мира», поскольку мир перестал быть однополярным, подчеркивает профессор МГИМО Сергей Лунев.

— В 1990-х годах США могли навязывать. Сейчас они это сделать не в состоянии, — пояснил аналитик в разговоре с «Известиями». — Китай уже опередил США по величине ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС). Индия в последние четверть века развивается темпами, которые американцам даже не снились, и по уровню ВВП по ППС она вышла на третье место. Ее способности почти в два раза опередили Японию.

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По словам эксперта, у США, в частности, с Индией принципиально разные оценки процессов в глобальной политике. Нью-Дели, Пекин и другие члены БРИКС не заинтересованы в сохранении западной гегемонии, подчеркнул Сергей Лунев.

К слову, о том, что поддержка Западом Украины зашла в тупик, всё чаще говорят и в ЕС. Ранее новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей статье для газеты Pravda отметил, что Запад, решив поддерживать Киев оружием и боеприпасами, «неверно оценил ситуацию, приняв ее за возможность поставить Россию на колени». «Российская экономика и российская валюта не обрушились, антироссийские санкции повышают самодостаточность этой огромной страны, российские энергетические гиганты рапортуют о рекордных поставках [сырья] в Китай и Индию», — отметил Фицо.