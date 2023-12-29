«Мы граждане большой, мощной и побеждающей державы»

2023-й стал годом, когда в российскую внешнюю политику вернулись оптимизм и наступательность, а попытки Запада изолировать Россию от внешнего мира окончательно провалились — так оценивают результаты, с которыми наша страна подходит к 2024 году, опрошенные «Известиями» эксперты. Москва наращивает связи с Азией, Африкой, Латинской Америкой, Ближним Востоком, появляются собеседники на Западе, которые готовы к конструктивному обсуждению международных проблем. О главных итогах 2023 года для России в мире — в материале «Известий» .

Мнения экспертов

Научный руководитель РСМД Андрей Кортунов:

« 2023-й прошел под знаком специальной военной операции и ее последствий для России, а также гораздо более фундаментального кризиса в отношениях РФ и Запада . По всей видимости, главной целью российской политики было предотвращение возможности международно-политической изоляции страны и минимизации последствий санкций, которые ввел Запад в отношении нашей экономики и руководства.

Можно отметить, что были очевидные прорывы — например, расширение БРИКС, что, в общем, стало подтверждением того, что Россия не изолирована. Можно говорить и об активности нашей дипломатии на целом ряде других важных направлений, таких как Восточная Азия, в первую очередь Китай, а также Южная Азия . К числу успехов тут можно отнести стремительное наращивание торговых отношений с Индией.

Пресс-конференция в ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР, 24 августа 2023 года Фото: Global Look Press/XinHua/Xie Huanchi

Активна была российская дипломатия и на Ближнем Востоке . Последние примеры действий в этом направлении: состоялись визиты [президента РФ] Владимира Путина в страны [Персидского] залива, во время которых прошли переговоры с Саудовской Аравией, ОАЭ. Здесь можно говорить, во-первых, о том, что продемонстрирована невозможность изоляции, во-вторых, было очень много сделано для географической диверсификации российских внешнеэкономических и политических связей .

Напомню, что этот год ознаменовался саммитом Россия – Африка — важное событие, особенно в нынешних условиях. Состоялись две очных встречи на высшем уровне между Россией и Китаем, не говоря уже о многочисленных встречах в режиме онлайн. Поэтому, конечно, год был насыщенным и во многих отношениях продуктивным».

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Максим Братерский:

« В уходящем году российская внешняя политика вернулась в свое нормальное энергичное состояние и добилась успехов в проведении своей генеральной линии . 2023-й, в отличие от 2022-го, который прошел для России не очень ровно, вернул оптимизм и наступательность российской внешней политике.

Усилиями российского руководства и дипломатов удалось удержать от расширения антироссийскую западную коалицию, она не выросла ни на одну страну . Наоборот, страны глобального Юга (или мирового большинства, как их еще называют) все увереннее дистанцируются от политики Запада в отношении России и продолжают развивать с нашей страной экономические и политические связи. Прошел саммит Россия — Африка, и главное, чего удалось добиться, — это растущее понимание со странами континента логики и рациональности российских действий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Помимо прочего, российский президент возобновил свои поездки за рубеж : достаточно ознакомиться с результатами его визитов на Ближний Восток, и тем, как это выглядело.

Наступает и усталость Запада от своей политики по противостоянию России на Украине. Вместе в тем усиливаются и позиции РФ в будущих договоренностях с американской коалицией . Похоже, российская политика «перетерпела» наезд Запада, которого хватило на два года. Блицкриг не получился, а игра в долгую, судя по всему, у России получается лучше.

И, главное, российские граждане восстановили уважение к своим паспортам. Некоторое время назад показывать паспорт РФ на иностранных таможнях казалось стыдным. Сейчас — нет, мы граждане большой, мощной и побеждающей державы . А если это кому-то не нравится, то это только их проблема».

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий:

« Успехи российской внешней политики связаны с развитием отношений с большей частью мира: Китай, Индия, некоторые страны Латинской Америки, Африки. Конечно, важно обратить внимание на развитие объединения БРИКС . Более того, мы видим, что большая часть мира продолжает интенсивно сотрудничать с РФ в конструктивном ключе. В 2023 году стало более очевидно, что западный фронт не так уж и един: у России, в общем, есть вполне рациональные партнеры и в Западной, и в Центральной Европе.

Президент РФ Владимир Путин во время заявлений для СМИ в рамках второго саммита Россия – Африка на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Основная часть российских достижений в этом году связана с усилиями в формировании нового миропорядка, в создании предпосылок для того, чтобы он был более справедливым, рациональным, разумным и удобным.

Есть основания надеяться, что в предстоящем году произойдут какие-то подвижки и на украинском треке. Мы видим, что не только Венгрия, Сербия имеют свою точку зрения, но еще и Словакия стала ставить под сомнение общеевропейский курс по отношению к российско-украинскому кризису . В будущем же году нас ждут достаточно важные выборы за рубежом — президентская кампания в США. Безусловно, я бы не стал переоценивать степень дружелюбия к нам со стороны республиканцев, но я бы обратил внимание на то, что логика внутриполитической борьбы заставит представителей этой партии корректировать подходы к международной повестке.