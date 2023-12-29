«Мы граждане большой, мощной и побеждающей державы»
2023-й стал годом, когда в российскую внешнюю политику вернулись оптимизм и наступательность, а попытки Запада изолировать Россию от внешнего мира окончательно провалились — так оценивают результаты, с которыми наша страна подходит к 2024 году, опрошенные «Известиями» эксперты. Москва наращивает связи с Азией, Африкой, Латинской Америкой, Ближним Востоком, появляются собеседники на Западе, которые готовы к конструктивному обсуждению международных проблем. О главных итогах 2023 года для России в мире — в материале «Известий».
Мнения экспертов
Научный руководитель РСМД Андрей Кортунов:
«2023-й прошел под знаком специальной военной операции и ее последствий для России, а также гораздо более фундаментального кризиса в отношениях РФ и Запада. По всей видимости, главной целью российской политики было предотвращение возможности международно-политической изоляции страны и минимизации последствий санкций, которые ввел Запад в отношении нашей экономики и руководства.
Можно отметить, что были очевидные прорывы — например, расширение БРИКС, что, в общем, стало подтверждением того, что Россия не изолирована. Можно говорить и об активности нашей дипломатии на целом ряде других важных направлений, таких как Восточная Азия, в первую очередь Китай, а также Южная Азия. К числу успехов тут можно отнести стремительное наращивание торговых отношений с Индией.
Пресс-конференция в ходе 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР, 24 августа 2023 года
Активна была российская дипломатия и на Ближнем Востоке. Последние примеры действий в этом направлении: состоялись визиты [президента РФ] Владимира Путина в страны [Персидского] залива, во время которых прошли переговоры с Саудовской Аравией, ОАЭ. Здесь можно говорить, во-первых, о том, что продемонстрирована невозможность изоляции, во-вторых, было очень много сделано для географической диверсификации российских внешнеэкономических и политических связей.
Напомню, что этот год ознаменовался саммитом Россия – Африка — важное событие, особенно в нынешних условиях. Состоялись две очных встречи на высшем уровне между Россией и Китаем, не говоря уже о многочисленных встречах в режиме онлайн. Поэтому, конечно, год был насыщенным и во многих отношениях продуктивным».
Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Максим Братерский:
«В уходящем году российская внешняя политика вернулась в свое нормальное энергичное состояние и добилась успехов в проведении своей генеральной линии. 2023-й, в отличие от 2022-го, который прошел для России не очень ровно, вернул оптимизм и наступательность российской внешней политике.
Усилиями российского руководства и дипломатов удалось удержать от расширения антироссийскую западную коалицию, она не выросла ни на одну страну. Наоборот, страны глобального Юга (или мирового большинства, как их еще называют) все увереннее дистанцируются от политики Запада в отношении России и продолжают развивать с нашей страной экономические и политические связи. Прошел саммит Россия — Африка, и главное, чего удалось добиться, — это растущее понимание со странами континента логики и рациональности российских действий.
Помимо прочего, российский президент возобновил свои поездки за рубеж: достаточно ознакомиться с результатами его визитов на Ближний Восток, и тем, как это выглядело.
Наступает и усталость Запада от своей политики по противостоянию России на Украине. Вместе в тем усиливаются и позиции РФ в будущих договоренностях с американской коалицией. Похоже, российская политика «перетерпела» наезд Запада, которого хватило на два года. Блицкриг не получился, а игра в долгую, судя по всему, у России получается лучше.
И, главное, российские граждане восстановили уважение к своим паспортам. Некоторое время назад показывать паспорт РФ на иностранных таможнях казалось стыдным. Сейчас — нет, мы граждане большой, мощной и побеждающей державы. А если это кому-то не нравится, то это только их проблема».
Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий:
«Успехи российской внешней политики связаны с развитием отношений с большей частью мира: Китай, Индия, некоторые страны Латинской Америки, Африки. Конечно, важно обратить внимание на развитие объединения БРИКС. Более того, мы видим, что большая часть мира продолжает интенсивно сотрудничать с РФ в конструктивном ключе. В 2023 году стало более очевидно, что западный фронт не так уж и един: у России, в общем, есть вполне рациональные партнеры и в Западной, и в Центральной Европе.
Президент РФ Владимир Путин во время заявлений для СМИ в рамках второго саммита Россия – Африка на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»
Основная часть российских достижений в этом году связана с усилиями в формировании нового миропорядка, в создании предпосылок для того, чтобы он был более справедливым, рациональным, разумным и удобным.
Есть основания надеяться, что в предстоящем году произойдут какие-то подвижки и на украинском треке. Мы видим, что не только Венгрия, Сербия имеют свою точку зрения, но еще и Словакия стала ставить под сомнение общеевропейский курс по отношению к российско-украинскому кризису. В будущем же году нас ждут достаточно важные выборы за рубежом — президентская кампания в США. Безусловно, я бы не стал переоценивать степень дружелюбия к нам со стороны республиканцев, но я бы обратил внимание на то, что логика внутриполитической борьбы заставит представителей этой партии корректировать подходы к международной повестке.
В целом, меняется картина мира, и речь здесь идет не только о проблемах сектора Газа, Украины и так далее, речь — о процессах, например, в Африке, страны которой проявляют все больше самостоятельности. Все эти кризисы дают западным элитам очень много поводов для пересмотра отношения к самим себе».