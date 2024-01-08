Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта. Об этом 8 января сообщил французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих.

«Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно <...> ситуация требует срочного решения», — сказал журналистам один из бойцов.

В то же время российские военные усилили натиск и постепенно продвигаются вперед, отметило издание. По мнению авторов, большим преимуществом Вооруженных сил РФ является почти неисчерпаемые запасы снарядов.

О больших потерях ВСУ на фронте накануне сообщил бывший прокурор Украины Юрий Луценко. Он заявил, что войска Украины в ходе конфликта ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий украинская армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он призвал власти страны обнародовать реальные цифры, чтобы люди осознали серьезность ситуации.

Кроме того, 5 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил ему о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.