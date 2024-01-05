Залужный доложил представителю НАТО о сложной обстановке на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный 5 января заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

«Провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Рассказал о ситуации на фронте. Оперативно-стратегическая обстановка остается сложной, но контролируемой», — написал Залужный в своем Telegram-канале.

Как отметил главком ВСУ, в настоящий момент украинские войска концентрируются на отражении атак, продолжая оборонительные операции. По его словам, в ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне во время обсуждения в Верховной раде законопроекта о мобилизации Залужный выразил недовольство в связи с тяжелой ситуацией с личным составом украинских войск.

3 января экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский запрещает генералам ВСУ отступать и переходить в оборону. Он отметил, что такое ведение боевых действий влечет за собой большое количество потерь. Помимо этого, по словам Джонсона, внутри руководства Украины увеличивается напряженность ввиду конфликта между Зеленским и Залужным.

Издание Newsweek 27 декабря написало, что Залужный потребовал больше помощи после поражений армии.

За день до этого Залужный признал потерю украинскими войсками Марьинки, которая была освобождена российскими военными.

1 ноября Залужный в интервью для журнала The Economist рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, отметил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома. Он признал, что наступление ВСУ проходит сложно в связи с тем, что российские силы контролируют небо, но «это не патовая ситуация». При этом замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква отметил, что высказывание Залужного было неуместным и вызвало панику у руководства стран Запада.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.