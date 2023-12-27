СМИ сообщили о требовании Залужного увеличить помощь Киеву на фоне поражений ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный потребовал больше помощи после поражений армии. Об этом сообщает издание Newsweek 27 декабря.

«Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружия, для продолжения борьбы с Россией», — указано в статье.

Как заявили журналисты, требование главкома было выдвинуто на фоне продвижения российских сил.

Ранее в этот же день Залужный допустил, что ВСУ могут оставить Авдеевку через два-три месяца. Главнокомандующий ВСУ отметил, что в Авдеевке украинские войска могут скоро столкнуться с повторением событий по сценарию, который произошел в Артемовске (украинское название — Бахмут). Российские войска освободили Артемовск в конце мая 2023 года в результате наступательных действий.

26 декабря Залужный признал потерю украинскими войсками Марьинки, которая была освобождена российскими военными.

До этого, 25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.