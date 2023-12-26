В Авдеевке украинские войска могут через два–три месяца столкнуться с повторением событий по сценарию, который произошел в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом 26 декабря заявил журналистам главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Они (Вооруженные силы РФ. — Ред.) могут через два–три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом», — приводит его слова украинское издание «Страна.ua».

По его мнению, на этом «не нужно зацикливаться» или же устраивать «шоу или скорбь» вокруг конкретного населенного пункта.

Российские войска освободили Артемовск в конце мая 2023 года в результате наступательных действий.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия выполнила главную задачу спецоперации на 2023 год, сорвав украинское контрнаступление. По его словам, это удалось сделать благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, боеспособности российских войск, надежности техники, а также умелым и решительным действиям бойцов.

В то же время, отставной британский генерал, ветеран войн в Ираке и Афганистане Ричард Бэрронс заявил газете The National, что Россия идет к победе в конфликте на Украине, причем инициатива безоговорочно переходит к Москве.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил факторы, предсказывающие отступление ВСУ. По его оценке, оно зависит не от дронов, а от военной экономики, которая отсутствует на Украине. Также там нет боевого духа армии, численность которой резко падает, отметил эксперт. Кроме того, по его словам, отступление ВСУ может произойти из-за значительного снижения количества и качества военной техники, поскольку советская уже уничтожена, а западная не поставляется.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.