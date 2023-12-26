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Британский генерал предрек скорую победу России на Украине

Генерал Бэрронс: инициатива в конфликте на Украине безоговорочно переходит к РФ
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Россия идет к победе в конфликте на Украине, причем инициатива безоговорочно переходит к Москве, заявил 26 декабря в интервью газете The National отставной британский генерал, ветеран войн в Ираке и Афганистане Ричард Бэрронс.

«Инициатива в этой войне безоговорочно переходит к России. Это не то положение дел, которое мы ожидали в начале года, но такова объективная оценка на сегодняшний день», — указал он.

Британский военный также отметил, что 2023 год не обошелся без трудностей для президента России Владимира Путина, однако российский лидер выглядит сейчас более спокойным и уверенным в себе, чем когда-либо с февраля 2022 года. Причина его уверенности заключается в том, что он не проигрывает эту войну, добавил Бэрронс.

Тем временем Украина не смогла достичь даже минимальных целей своего запланированного контрнаступления, а американские и европейские политики всё больше сомневаются в необходимости оказания дальнейшей помощи Киеву. По словам генерала, ключевым компонентом победы для каждой из сторон будет способность произвести достаточное количество снарядов.

По его словам, даже если США в следующем году смогут произвести около 600 тыс. 155-миллиметровых снарядов, Евросоюз (ЕС) — 300 тыс., а британская компания BAE Systems — еще 100 тыс., Россия всё равно будет производить больше снарядов, чем Запад, в соотношении два к одному.

Кроме того, запасы западных государств сейчас истощаются из-за конфликта в секторе Газа, и снаряды, которые должны были быть отправлены на Украину, теперь используются против палестинцев, отметил военный. Так что ситуация определенно «складывается в пользу России», и российский лидер находится в довольно выгодном положении, резюмировал он.

Бэрронс также упомянул о еще одном недостатке украинского контрнаступления. Так, средний возраст украинских военнослужащих в некоторых подразделениях составляет 45 лет, однако для достижения успеха необходимо мобилизовать молодежь, подчеркнул он.

В то же время, генерал выразил недоумение тем, что США и ЕС с их гораздо более сильными экономиками не смогли остановить успех России.

«Это абсолютный провал <…>. Мы сами виноваты, потому что не мобилизовали промышленность в 2022–2023 годах», — заключил Бэрронс, добавив, что если Путину удастся победить, то в итоге он может получит армию, вдвое более мощную и опытную, чем та, с которой он начинал, и это должно «сильно взбудоражить Европу».

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Ранее в этот день военнослужащий украинской армии заявил, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за «низкого качества человеческого ресурса». Он также выразил мнение, что Вооруженным силам Украины нужна молодежь, потому что иначе Киев не победит.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в этот день сообщил, что Россия выполнила главную задачу спецоперации на 2023 год, сорвав украинское контрнаступление. По его словам, это удалось сделать благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, боеспособности российских войск, надежности техники, а также умелым и решительным действиям бойцов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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