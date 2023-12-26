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Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год

Шойгу: главная задача СВО на 2023 год по срыву контрнаступления ВСУ выполнена
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Украинское контрнаступление удалось сорвать благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, боеспособности российских войск, а также надежности техники. Главная задача спецоперации на 2023 год выполнена, заявил 26 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал министр в ходе итогового тематического селекторного совещания.

Шойгу подчеркнул, что срыву контрнаступления способствовали не только создание системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность и результативность российской техники, но и прежде всего умелые и решительные действия бойцов Вооруженных сил (ВС) России, которые самоотверженно обеспечивают безопасность страны.

«Помним каждого боевого товарища, отдавшего жизнь при выполнении поставленных Родиной задач», — сказал глава военного ведомства.

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На совещании министр также рассказал о расширении ВС РФ подконтрольных территорий и занятии более выгодных позиций на всех направлениях спецоперации. По его словам, всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли в настоящее время российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником.

Накануне Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» 25 декабря взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент после этого заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет российским войскам выйти на оперативный простор, добавил Путин.

Спецоперация, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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