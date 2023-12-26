Шойгу заявил о расширении российскими войсками контроля в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) РФ расширяют подконтрольные территории и занимают более выгодные позиции на всех направлениях спецоперации (СВО). Об этом 26 декабря заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Армия России постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории на всех направлениях», — сказал он.

Шойгу также указал, что всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли в настоящее время российским войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником. Помимо этого, он отметил беспрецедентную поддержку российского народа, который является надежной опорой участников СВО.

Министерство обороны продолжает плановую деятельность по строительству крепких, надежных, хорошо оснащенных, мотивированных Вооруженных сил, добавил Шойгу.

Также в этот день глава оборонного ведомства заявил, что украинское контрнаступление удалось сорвать благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, боеспособности российских войск, а также надежности техники.

Накануне Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» 25 декабря взяли город в ходе активных наступательных действий.

Ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин поделился с «Известиям» мнением, что освобождение российскими войсками Марьинки является знаковым событием, которое упростит продвижение вперед. По его мнению, освобождение города имеет не только военное, но и моральное значение, поскольку оно приведет к снижению страданий жителей Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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