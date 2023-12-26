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Полковник указал на предсказывающие отступление ВСУ факторы

Полковник Матвийчук заявил о неизбежности отступления ВСУ
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук перечислил факторы, предсказывающие отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 26 декабря, эксперт выразил мнение, что отступление ВСУ неизбежно из-за улучшающегося положения Российской армии.

Накануне директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская допустила, что ВСУ могут отступить из-за проблем с дронами. Она выразила мнение, что Украине придется отступить, если страна не начнет развивать новые беспилотные системы, чтобы соответствовать России, пишет сайт kp.ru.

Матвийчук же заявил, что отступление ВСУ зависит не от дронов, а от военной экономики, которая отсутствует на Украине. Также там нет боевого духа армии, численность которой резко падает. Кроме того, по его словам, отступление ВСУ может произойти из-за значительного снижения количества и качества военной техники: советская уже уничтожена, а западная не поставляется.

«Украина в любом случае начнет отступление, потому что наша армия побеждает», — выразил уверенность Матвийчук.

По его мнению, то, что украинская сторона связывает отступление с нехваткой дронов, говорит о растерянности. Он добавил, что в стране отсутствует промышленная база, потому количество дронов увеличить не получится. Кроме того, до конца рождественских праздников и разрешения своих финансовых проблем Запад взял тайм-аут.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную задачу года — срыв «громко заявленного» контрнаступления ВСУ. Шойгу добавил, что российская армия «постоянно занимает более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории», сообщает НСН.

25 декабря Мария Берлинская заявила, что «русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации». Она подчеркнула, что такая технология дает, например, преимущество при противодействии средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она отметила, что российский президент Владимир Путин в отличие от киевских властей серьезно относится к роли беспилотных аппаратов, сообщает телеканал «Звезда».

«Мы видим, что Путин ездит на производство «Ланцетов» — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса» — приводит ее слова сайт aif.ru.

По ее словам, огромная часть украинской техники уничтожается ударными дронами, уточняет Life.ru.

Ранее в этот день военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что способом борьбы с новым беспилотником AQ-400 «Коса» (Scythe), который презентовала Украина, может стать применение нового российского комплекса ПВО «Панцирь-СМ».

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