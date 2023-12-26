На Украине выразили беспокойство по поводу российской разработки роев дронов

Технология роев беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) успешно развивается и применяется Вооруженными силами России (ВС РФ), однако на Украине такие разработки в настоящее время не приводят к положительным результатам. Об этом заявила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в интервью телеканалу «Украинская правда». Трансляция разговора опубликована на YouTube в понедельник, 25 декабря.

«Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации», — рассказала она.

По словам Берлинской, такая технология дает, например, преимущество при противодействии средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Она подчеркнула, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) в настоящее время не хватает ни новых разработок в этой сфере, ни боеприпасов к беспилотникам, ни самих БПЛА. Кроме того, необходимо найти новые способы противодействия российским беспилотникам, поскольку старые в скором времени могут перестать работать.

Также она добавила, что большая часть украинской техники уничтожается именно российскими ударными дронами, и если Киев не нарастит производство БПЛА, то ВСУ придется отступить.

Ранее в этот день военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что способом борьбы с новым беспилотником AQ-400 «Коса» (Scythe), который презентовала Украина, может стать применение нового российского комплекса ПВО «Панцирь-СМ».

Перед этим, 22 декабря, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему.

Тогда же главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов рассказал «Известиям», что беспилотники можно использовать для доставки провизии и боеприпасов на позиции в первой линии обороны.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.