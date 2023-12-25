Военный эксперт рассказал о способе борьбы с новыми беспилотниками ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что способом борьбы с новым беспилотником AQ-400 «Коса» (Scythe), который презентовала Украина, может стать применение нового российского комплекса ПВО «Панцирь-СМ».

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 25 декабря, специалист отметил, что дрон «Коса» выполнен из фанеры, его форма корпуса — как у ракеты Storm Shadow. Крылья тоже фанерные, двигатель бензиновый, он оснащен современной электроникой НАТО. Этот дрон может лететь на расстояние около 750 км, его масса полезной нагрузки составляет 42 кг.

Эксперт добавил, что этот дрон возможно запускать роем до девяти штук, один из которых будет дроном-командиром, управляющим остальными. Запуск такого дрона производится и с катапульты, и с колесного шасси.

Кнутов отметил, что планировался выпуск по 100 дронов месяц, а к концу года — до 500, пишет НСН. Это вынуждает Россию еще более серьезно задуматься о средства обороны. По мнению Кнутова, помочь в этом может новый комплекс ПВО «Панцирь-СМ», уже испытанный в зоне военных действий.

«Из одной трубы там можно запускать по четыре небольшие ракеты, так называемые летающие гвозди, они как раз предназначены для борьбы с беспилотниками», — пояснил эксперт.

Он указал на то, что такие ракеты могут быть как обычными, так и гиперзвуковыми, способными сбивать баллистические ракеты. Комплекс без станции будет получать указания от машины со станцией, есть возможность подключения к ней нескольких систем.

«Такая батарея в состоянии отразить налет большого количества беспилотников», — заключил эксперт.

Как отмечает телеканал «360», комплекс «Панцирь-СМ» начали выпускать в России еще в 2019 году. Он предназначен для обороны военных и гражданских объектов, в том числе систем ПВО дальнего действия. Начальник отдела управления Центра подготовки специалистов Юрий Андронов в беседе с телеканалом «Звезда» назвал «Панцирь-СМ» неким симбиозом боевой и транспортно-заряжающей машины.

19 декабря президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

В начале декабря премьер-министр России Михаил Мишустин призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что у российских военнослужащих должно иметься всё необходимое для выполнения важных для страны задач, пишет RT.