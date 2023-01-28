«РИА Новости» узнало об оснащении систем ПВО в зоне СВО комплексами «Панцирь-СМ»

Новейшие комплексы «Панцирь-СМ» в ближайшее время поступят для усиления российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне спецоперации. Об этом «РИА Новости» 28 января сообщил информированный источник.

«В ближайшее время в зону проведения СВО для усиления системы ПВО будет отправлена партия зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в новейшей модификации — «Панцирь-СМ». Такие комплексы смогут на существенно большей дальности поражать беспилотники и реактивные снаряды, запускаемые украинскими боевиками, в том числе снаряды американской РСЗО HIMARS», — рассказал он.

По данным источника, в дальнейшем в зоне СВО запланирована апробация «Панциря-СМ», который оснащен мини-ракетами для уничтожения дронов и неуправляемых снарядов реактивных систем залпового огня типа «Град».

Ранее, 17 января, оператор зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Михаил рассказал, что это многофункциональный и всепогодный комплекс. Он может обнаруживать до 30 целей, а обстреливать — четыре цели.

В декабре прошлого года командир расчета ЗРПК «Панцирь-С» — позывной «Гром» — рассказал, что ЗПРК «Панцирь-С» работает интенсивно. Вычислять расчету в небе цели помогают системы обнаружения ЗРПК. При этом целью «Панциря» могут также становиться бытовые дроны, которые украинские войска часто используют для разведки местности и в качестве камикадзе.

Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал, что комплекс способен обнаружить даже небольшой дрон размером 30 на 30 см. Благодаря 12 зенитным управляемым ракетам ЗРПК может устранить цели на высоте до 15 км и расстоянии до 20 км. Также на комплексе установлены два спаренных зенитных автомата, скорострельность которых составляет 5 тыс. выстрелов в минуту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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