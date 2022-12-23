Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg рассказал об опасениях Зеленского из-за будущей помощи США
Общество
Экспорт медикаментов из Евросоюза в Россию превысил €7 млрд
Мир
Der Spiegel узнал о требовании «Зеленых» поставить танки Украине
Мир
МИД КНДР заявил о способности РФ защитить страну без внешней помощи
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
Экономика
Италия выдала 96 медицинских виз россиянам в 2022 году
Мир
В Марокко потушили пожар на территории газохранилища
Мир
Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35
Мир
МИД КНДР назвал преступными поставки оружия США на Украину
Мир
ЕК заблокировала €22 млрд на финансирование программ Венгрии
Мир
Госсекретарь минэкономики ФРГ призвал ЕК усилить контроль над Twitter
Мир
В МИД РФ выразили надежду на здравые решения США во избежание кризиса
Сюжет:

Командир расчета ЗРПК «Панцирь-С» рассказал о работе в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские подразделения противовоздушной обороны продолжают круглосуточно нести боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны обнародовало видео работы расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗПРК) «Панцирь-С».

В процессе несения боевого дежурства расчеты «Панцирь» уничтожают воздушные суда и беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ракеты различного класса.

Задача на продвижение: как СВО на Украине меняет армию России
Сегодняшний уровень развития РФ не требует от властей милитаризации страны

Отмечается, что вычислять расчету в небе такие цели, как, например, крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО), помогают системы обнаружения ЗРПК. Целью «Панциря» могут также становиться бытовые дроны, которые украинские войска часто используют для разведки местности и в качестве камикадзе.

Интенсивность работы расчетов комплексов очень высокая. Ежедневно комплекс обнаруживает воздушные цели и при их входе в зону поражения незамедлительно уничтожает их с максимальной эффективностью.

Командир расчета ЗРПК «Панцирь-С» — позывной Гром — рассказал, что машина предназначена для уничтожения воздушных целей противника, а также может отрабатывать по наземным целям.

«Нам передают данные по радиостанции, мы выезжаем. Водитель уже выбирает место, откуда будет наиболее благоприятно отработать. Тем самым комплекс вырабатывает свою мобильность», — отметил он.

Военный добавил, что расчет буквально держит «небо на замке».

Ранее, 19 декабря, были опубликованы кадры выполнения боевых задач расчетом ЗРПК «Панцирь-С1» Западного военного округа (ЗВО). В Минобороны отметили, что «Панцирь-С1» способен обнаружить даже небольшой дрон размером 30 х 30 см.

До этого, 8 декабря, в Минобороны России сообщили, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) при помощи боевой связки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В и «Бук» уничтожили воздушную цель противника в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022