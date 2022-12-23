Командир расчета ЗРПК «Панцирь-С» рассказал о работе в зоне СВО

Российские подразделения противовоздушной обороны продолжают круглосуточно нести боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны обнародовало видео работы расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗПРК) «Панцирь-С».

В процессе несения боевого дежурства расчеты «Панцирь» уничтожают воздушные суда и беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ракеты различного класса.

Отмечается, что вычислять расчету в небе такие цели, как, например, крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО), помогают системы обнаружения ЗРПК. Целью «Панциря» могут также становиться бытовые дроны, которые украинские войска часто используют для разведки местности и в качестве камикадзе.

Интенсивность работы расчетов комплексов очень высокая. Ежедневно комплекс обнаруживает воздушные цели и при их входе в зону поражения незамедлительно уничтожает их с максимальной эффективностью.

Командир расчета ЗРПК «Панцирь-С» — позывной Гром — рассказал, что машина предназначена для уничтожения воздушных целей противника, а также может отрабатывать по наземным целям.

«Нам передают данные по радиостанции, мы выезжаем. Водитель уже выбирает место, откуда будет наиболее благоприятно отработать. Тем самым комплекс вырабатывает свою мобильность», — отметил он.

Военный добавил, что расчет буквально держит «небо на замке».

Ранее, 19 декабря, были опубликованы кадры выполнения боевых задач расчетом ЗРПК «Панцирь-С1» Западного военного округа (ЗВО). В Минобороны отметили, что «Панцирь-С1» способен обнаружить даже небольшой дрон размером 30 х 30 см.

До этого, 8 декабря, в Минобороны России сообщили, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) при помощи боевой связки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В и «Бук» уничтожили воздушную цель противника в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».