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Российские ЗРК C-300В и «Бук» уничтожили украинские БПЛА и ракеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа (ЗВО) при помощи боевой связки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300В и «Бук» уничтожили воздушную цель противника в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что вражеский беспилотник был уничтожен в штатном режиме. Цель была поражена на расстоянии 35 км от места дислокации российских войск.

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Сейчас основные цели расчетов зенитно-ракетных комплексов армии России ― беспилотные летательные аппараты, снаряды из реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также вражеская авиация.

«Мы работаем по всему, что в воздухе, начиная от высот в 15 м до 25 км. Беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, баллистические ракеты, самолеты, вертолеты — это наша основная задача», ― рассказал заместитель командира зенитно-ракетной батареи Сергей.

По его словам, противник иногда пытается обмануть российских военных. Например, может начать атаку дешевыми снарядами, чтобы отвлечь внимание и заставить ВС РФ израсходовать свой боекомплект. А затем ударить уже более точным или мощным оружием.

«Уловки есть, но мы давно это все разгадываем, давно по этому работаем, и поэтому нас обмануть не так-то просто. Свои сектора ответственности мы знаем. И будьте спокойны – мы работаем», ― заверил Сергей.

За всё время спецоперации на счету Сергея уже более 300 успешно уничтоженных целей, в том числе самолеты и снаряды РСЗО HIMARS.

Помимо этого, российские бойцы отметили высокую эффективность связи комплексов «Бук» и С-300В. Если по отдельности комплексы могут поражать цели на расстоянии до 70 км, то вместе они бьют на расстояниях до 200 км. Более того, расчеты комплексов могут дежурить, сменяя друг друга.

Связка «Бук» и С-300В была задумана как парная изначально. На пусковой установке можно выбрать, из какого именно орудия произвести пуск. В результате комплексы компенсируют друг друга. Личный состав расчетов может при возможности отдохнуть, а машины не перегружаются.

«Это очень удобно и добавляет эффективность. В случае каких-то массированных налётов включаются все, помимо моей системы, включаются дополнительные батареи, которые располагаются в нашем районе, и осуществляется полная защита прикрываемых территорий», ― отметил начальник расчета Григорий.

Ранее, 7 декабря, в Минобороны России рассказали, что российские войска уничтожили более 70 ракет HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS при ударе по складу металлургического комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. Атака производилась при помощи высокоточного оружия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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