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Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о боевых задачах в зоне СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» Западного военного округа (ЗВО) защищают подразделения российских войск от воздушных атак противника в зоне спецоперации. Кадрами выполнения боевой задачи ЗРПК поделилось Минобороны России в понедельник, 19 декабря.

Во время боевого дежурства расчеты «Панцирей» уничтожают беспилотные летательные аппараты, которые ведут разведку в районе позиций российских войск, а также ракеты украинских боевиков.

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Современные системы обнаружения позволяют операторам увидеть в небе такие крупные движущиеся объекты, как вертолеты, самолеты, снаряды РСЗО советского или западного образца, а также крылатые и баллистические ракеты.

«Службу несем круглосуточно, в круговую. Обнаруживаем различные воздушные цели — от беспилотников до реактивных систем залпового огня. На самом деле обычная цель: берем на сопровождение и отрабатываем по ней», — рассказал начальник расчета боевой машины ЗРПК «Панцирь-С1» Алексей.

В Минобороны отметили, что «Панцирь-С1» способен обнаружить даже небольшой дрон размером 30 на 30 см.

Благодаря 12 зенитным управляемым ракетам ЗРПК может устранить цели на высоте до 15 км и расстоянии до 20 км. Также на комплексе установлены два спаренных зенитных автомата, скорострельность которых составляет 5 тыс. выстрелов в минуту.

«Мы делаем очень важную работу, прикрываем жизни людей, прикрываем инфраструктуру. И цели, которые мы сбили, не смогли навредить», — добавил заместитель начальника расчета ЗРПК «Панцирь-С1» Илья.

В ноябре российский военнослужащий рассказал о работе ЗРПК «Панцирь -С1». Так, начальник расчета ЗРПК Сергей рассказал, что благодаря высокому уровню подготовки бойцы не позволили боевикам ударить по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

До этого, в сентябре, Министерство обороны РФ показало работу самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Центрального военного округа (ЦВО). В поддержке с земли нуждаются даже грозные вертолеты «Аллигаторы».

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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