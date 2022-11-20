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Военнослужащий рассказал о работе ЗРПК «Панцирь -С1» в зоне проведения СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» несут боевое дежурство в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Кадрами работы поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в воскресенье, 20 ноября.

Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» Сергей рассказал, что в задачи военных входит прикрытие воздушных рубежей российской границы. Кроме того, данный комплекс позволяет уничтожать различные средства воздушного нападения, такие как беспилотные летательные аппараты, ракетные системы залпового огня и самолеты.

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«Наша работа достаточно важна, так как мы прикрываем авиацию, сухопутные войска и другие подразделения», — рассказал он.

Подразделения ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) РФ круглосуточно обеспечивают охрану воздушного пространства в заданных районах. Так, военнослужащие неоднократно перехватывали воздушные цели, уничтожали десятки ракет и беспилотники.

Военные своей работой не позволили боевикам ударить по объектам военной и гражданской инфраструктуры, тем самым доказав свою высокую эффективность и уровень подготовки.

Ранее, 11 ноября, Минобороны РФ показало кадры уничтожения ракеты «Точка-У» с помощью ЗРПК «Панцирь-С1».

«Панцирь» оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть, прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами. Интенсивность работы расчетов комплексов запредельная.

До этого, в сентябре, Министерство обороны РФ показало работу самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Центрального военного округа (ЦВО). В поддержке с земли нуждаются даже грозные «Аллигаторы» (ударно-разведывательные вертолеты Ка-52). В тандеме с ЗРПК боевая авиация показывает впечатляющие результаты, отмечало ведомство.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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