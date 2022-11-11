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Военные ЗВО уничтожили ракеты «Точка-У» с помощью ЗРПК «Панцирь-С1»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» продолжают обеспечивать защиту подразделений российских военных от средств воздушного нападения в зоне специальной военной операции. Минобороны РФ опубликовало кадры работы военных Западного военного округа (ЗВО) на ЗРПК.

ЗРПК защищает Вооруженные силы России от украинских беспилотных летательных аппаратов, ракет и боеприпасов к системам залпового огня (РСЗО). Расчеты продолжают уничтожать и украинские ракеты «Точка-У».

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Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют операторам вычислять в небе как крупные, движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие. Такие, например, как бытовые дроны размером 30 на 30 см, которые разведка украинских военных часто использует для разведки местности и в качестве камикадзе.

«Панцирь» оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть, прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами. Интенсивность работы расчетов комплексов запредельная.

В случае необходимости комплекс может даже не останавливаться, вести прицельную стрельбу на ходу. Радиолокационная система устанавливает невидимый панцирь высотой 15 и радиусом 20 км. На вооружении 12 зенитных управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата, гарантирующих шквал огня до 5 тыс. выстрелов в минуту.

Этот расчет ЗРПК «Панцирь» ЗВО в ходе несения круглосуточного боевого дежурства по защите воздушного пространства уничтожил очередные украинские ракеты «Точка-У».

В Минобороны рассказали, что по габаритам и скорости движения объектов цели были классифицированы как оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Ракетный удар противника был своевременно обнаружен, что позволило расчету сработать максимально оперативно.

«Боевыми машинами были обнаружены две оперативно-тактические «Точки-У». В результате правильных действий расчета эти цели были уничтожены. Дальность падения этих ракет не принесла населению и охраняемому объекту никаких повреждений. Пострадавших нет», — рассказал командир батареи Антон.

Расчеты в составе батареи умело осуществили захват и сопровождение воздушной цели, а также создали непрерывную зону перехвата воздушной цели. По команде командира был сделан боевой пуск ракетами класса «земля–воздух», которые успешно поразили цели. Навыки и умения экипажей позволили поразить цели на расстояние от 12 км.

До этого, в сентябре, Министерство обороны РФ показало работу самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Центрального военного округа (ЦВО). В поддержке с земли нуждаются даже грозные «Аллигаторы» (ударно-разведывательные вертолеты Ка-52). В тандеме с ЗРПК боевая авиация показывает впечатляющие результаты, отмечало ведомство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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