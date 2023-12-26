Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный признал потерю украинскими войсками Марьинки, которая была освобождена российскими военными. Об этом он заявил 26 декабря в прямом эфире телемарафона.

«Города Марьинки больше нет. Украинские войска отошли с западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других немного дальше», — цитирует Залужного украинское издание «Главред».

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» взяли город в ходе активных наступательных действий. Глава государства заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил российский лидер.

В свою очередь, политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибли сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.