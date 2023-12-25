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Политолог Светов назвал взятие Марьинки символом выполнения задачи в СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Взятие Марьинки Вооруженными силами (ВС) России символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявил политолог Юрий Светов «Известиям».

По его словам, освобождение Марьинки также важно тем, что российские бойцы отодвинули тех, кто обстреливал мирных жителей Донбасса. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц активизировали эти бомбардировки «под разговоры о том», что им не хватает боеприпасов. Однако интенсивность атак на простых граждан не снижалась, добавил Светов.

«Российская армия без хвастовства, без болтовни последовательно и четко выдавливала своих врагов с линии фронта. Вокруг Марьинки сосредоточились усилия и ВСУ, и нашей армии. Такая узловая точка, освобождение которой для России означает продвижение вперед, решение задач, которые мы ставили», — поделился политолог.

По мнению эксперта, такие события, как освобождения Мариуполя, Азовсталя, Марьинки, взятие Артемовска (укр. Бахмута), говорят о том, что 2024 году будет временем, когда Россия завершит поставленные в ходе спецоперации задачи.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении российскими силами Марьинки. Контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

Позже в распоряжении «Известий» появились кадры последних боев за Марьинку к западу от Донецка в ДНР. На видео показано, как ВС РФ ведут бои с противником при помощи артиллерии. За происходящим наблюдает оператор с дрона.

По словам президента России, со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Тогда сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Бои продолжались, российские силы регулярно отбивали попытки ВСУ атаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.

С 2014 года вооруженные формирования Украины превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же создали две линии обороны с большим количеством артиллерии.

Спецоперация, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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