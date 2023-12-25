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«Известия» опубликовали кадры последних боев за Марьинку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 25 декабря появились кадры последних боев за Марьинку к западу от Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На видео показано, как Вооруженные силы (ВС) РФ ведут бои с противником при помощи артиллерии. За происходящим наблюдает оператор с дрона.

Кроме того, на кадрах видно, как российские силы выявляют огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скопления живой силы.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении российскими силами Марьинки. Контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

Как отметил Путин, со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Тогда сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Бои продолжались, российские силы регулярно отбивали попытки ВСУ атаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.

С 2014 года вооруженные формирования Украины превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же создали две линии обороны с большим количеством артиллерии.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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