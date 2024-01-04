Залужный пожаловался на тяжелую ситуацию с живой силой у ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 4 января во время обсуждения законопроекта о мобилизации в Верховной раде выразил недовольство с связи с тяжелой ситуацией с личным составом украинских войск.

«Мне нужны люди <…> Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — цитирует главкома украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Залужный также выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.

О социальных проблемах мобилизации на Украине ранее в этот день «Известиям» рассказал политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, с одной стороны перед властями Украины стоит необходимость проведения мобилизации, с другой стороны — Киев может столкнуться с угрозой массового общественного недовольства.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому она будет продолжена в любом случае.

Также в тот день в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове.

2 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что украинские власти и СМИ не сделали ничего, для того чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.