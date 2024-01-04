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Политолог рассказал о социальных проблемах мобилизации на Украине

Политолог Безпалько: Киев из-за мобилизации стоит перед угрозой общественного недовольства
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Фото: Global Look Press/Serhiihudak
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С одной стороны перед властями Украины стоит необходимость проведения мобилизации, с другой стороны — Киев может столкнуться с угрозой массового общественного недовольства. Об этом 4 января рассказал «Известиям» политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«В реальности власти Украины сейчас пытаются балансировать между двумя полюсами, на одном из которых находится необходимость массовой жесткой мобилизации, массового привлечения в Вооруженные силы Украины всех, кого это только может коснуться <...> А с другой стороны, они стоят перед угрозой массового общественного недовольства, которое может проявить себя, ну, например, во время выборов», — сказал он.

Безпалько отметил, что общественное недовольство сейчас проявляется в том, что в день Украину с помощью различных ухищрений покидает около 6 тыс. граждан. При этом сейчас Киев выбирает между популизмом и необходимостью воевать, однако пытается найти что-то среднее.

«В реальности я думаю, что они, конечно же, будут пытаться привлечь по максимуму граждан Украины в вооруженные силы, но при этом как-то так, чтобы это не вызвало общественного резонанса, чтобы это было незаметно. Чтобы это не было очередным поводом к тому, чтобы люди стали еще больше, еще интенсивнее, еще более массово бежать из страны», — добавил Безпалько.

Кроме того, по его словам, украинские чиновники всячески пытаются избежать ответственности за мобилизацию, что хорошо видно «на примере своеобразной пикировки» между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Валерием Залужным.

Безпалько указал на слова Зеленского о том, что армия потребовала от него призвать 450–500 тыс. человек в армию, на что Залужный позже заявил, что такого запроса от армии к президенту не было. Помимо этого, политолог подчеркнул, что нередки случаи, когда в украинскую армию призывают инвалидов.

«Сейчас пытаются забить фронт чем угодно, любыми людьми, любыми, чтобы он не был пустой», — заключил Безпалько.

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Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, однако у Киева «нет выбора», поэтому она будет продолжена в любом случае.

Также в тот день в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове.

2 января бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что украинские власти и СМИ не сделали ничего, для того чтобы всеобщая мобилизация прошла без насилия.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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