Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц. Об этом заявил в эфире телеканала TV5 Monde французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг.

«Я считаю, что у них осталось боеприпасов примерно на месяц, что для украинцев слишком мало, потому что месяц дает время до середины февраля, а в середине февраля будет разгар зимы», — сказал эксперт в эфире от 4 января.

По словам полковника, сейчас обе армии пытаются стабилизировать фронт и нанести стратегические удары, однако для этого необходимы ресурсы. Пер де Йонг считает, что у Украины не хватает ни моральных, ни военных сил на продолжение конфликта.

Между тем 5 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.

4 января бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу указал на то, что Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины.

До этого, 3 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

С другой стороны, в Европейской комиссии (ЕК) задумались о плане Б при провале переговоров по финансированию Киева. Так, 5 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия начала подготовку альтернативных вариантов оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета.

Как заявил 3 января глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.