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В США сообщили о потере веры в победу Киева

AC: США полностью потеряли веру в победу Украины
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вашингтон склоняет Киев к переговорам с Москвой, поскольку администрация американского президента Джо Байдена полностью утратила веру в победу Украины. Таким мнением 4 января поделился бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative.

«Поскольку украинцы переживают вторую зиму <конфликта>, администрация Байдена, очевидно, отказалась от мыслей о победе и о целостности и свободе Украины. Вместо этого Вашингтон считает, что обе стороны должны вести переговоры», — говорится в публикации.

Бэндоу напоминает, что в руководстве Украины накаляются политические разногласия, а упорное стремление президента страны Владимира Зеленского к победе «превратилось из героического в бредовое». К тому же многие украинцы устали от этого конфликта, а энтузиазм союзников по поводу финансирования и поставок вооружений угасает, добавил он.

В связи с этим главной целью Запада сейчас является подготовка Киева к переговорам, указал автор статьи.

«Единственный возможный вывод заключается в том, что большинство западных политиков — дураки. Редко так много американских и европейских чиновников могли бы допустить столь очевидную ошибку, которая стоила бы всем такой ужасной цены», — резюмирует Бэндоу, отметив, что теперь переговоры будут намного сложнее.

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Ранее в этот день бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. По его словам, теперь западные правительства, которым не удалось «свергнуть Россию», будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

При этом накануне официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не меняют задачу своей политики по поводу Украины с «тотальной победы над Россией» на укрепление позиций киевского режима для проведения мирных переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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