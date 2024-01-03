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В Госдепе опровергли отказ США от идеи «тотальной победы над Россией»

В Госдепе заявили, что США не отказались от идеи «тотальной победы над Россией»
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Американский Госдепартамент отрицает, что США меняют задачу своей политики по поводу Украины с «тотальной победы над Россией» на укрепление позиций киевского режима для проведения мирных переговоров. Такое заявление 3 января сделал на брифинге официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Так он прокомментировал прошлогоднюю публикацию газеты Politico, которая написала, что провал украинского контрнаступления оказал влияние на позицию Соединенных Штатов. В издании предположили, что якобы США фактически согласились с территориальными уступками России.

«Нет, это неправда. Неправда», — ответил Миллер на соответствующий вопрос журналиста по поводу политики США в отношении Украины.

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2 января обозреватель газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон подчеркнул, что Украине стоит забыть об идее возвращения границ 2014 года. По его словам, события 2024 года показали, что возврат к границам 2014 года невозможен даже в случае возобновления поставок западной помощи. Кроме того, Галстон напомнил, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, что вынуждает Киев идти на переговоры с Москвой.

В тот же день американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года на фоне политических изменений в США. Даалдер отметил, что бывший президент страны Дональд Трамп может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии уже в конце месяца, что заставит республиканцев остановить помощь Киеву.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение абсолютно нереалистичным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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