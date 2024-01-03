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WSJ порекомендовала Украине забыть о границах 2014 года

WSJ: Украине стоит забыть об идее возвращения границ 2014 года
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Украине стоит забыть об идее возвращения границ 2014 года. Такое мнение 2 января выразил обозреватель газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон.

По его словам, события 2024 года показали, что возврат к границам 2014 года невозможен даже в случае возобновления поставок западной помощи. Кроме того, Галстон напомнил, что летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, что вынуждает Киев идти на переговоры с Москвой.

В тот же день американский экс-посол в НАТО Иво Даалдер заявил, что Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года на фоне политических изменений в США. Даалдер отметил, что бывший президент страны Дональд Трамп может закрепить свое выдвижение в качестве кандидата от Республиканской партии уже в конце месяца, что заставит республиканцев остановить помощь Киеву.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
О чем говорили Зеленский и Байден в Вашингтоне

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

До этого, 7 декабря, первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Вашингтон намерен добиться того, чтобы Россия пошла на переговоры по украинскому конфликту на выгодных для Украины условиях в конце 2024 года. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое намерение абсолютно нереалистичным.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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