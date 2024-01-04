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Бывший офицер ВС США указал на проигрыш Украины в конфликте

Экс-офицер ВС США Беннет: Украина уже потерпела поражение в конфликте
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Фото: РИА Новости
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Конфликт на Украине, по сути, уже закончен, поскольку Россия одержала в нем победу. Соответствующее заявление 4 января сделал в беседе с «Известиями» бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США, политолог Скотт Беннет.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и нынешний британский премьер Риши Сунак, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, а также и их глобалистские хозяева, финансист Джордж Сорос, фонд Билла Гейтса, Blackstone и все другие глобалистские структуры, корпорации и правительства в НАТО, в Евросоюзе (ЕС), в ЕК, в США, в Канаде, в Австралии — все эти вышеперечисленные лица, организации и власти государств «отчаянно пытались свергнуть Россию, начиная с Украины».

«Но это не удалось», — подчеркнул Беннет.

По словам бывшего офицера ВС США, эти правительства и в дальнейшем будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы.

«Она непобедима, и ее никогда не удастся погасить. Поэтому в ближайшие дни огонь в сердцах русских людей будет разгораться еще ярче. А конфликт на Украине, по сути, проигран. Россия в нем победила», — подчеркнул Беннет.

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30 декабря Беннет сказал, что атакой на мирное население Белгорода Киев хотел добиться некой политической революции в России, однако план провалился, а россияне лишь больше сплотились. По его мнению, если бы Россия повела себя как Израиль, то за несколько месяцев превратила бы Украину в руины и уничтожила бы политический режим, однако в таком случае мир назвал бы ее «бесчеловечным монстром».

Ранее в этот день военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.

Президент России Владимир Путин назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

30 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Также в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия запросила заседание в Совете безопасности (СБ) ООН по поводу произошедшего. В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам неприемлемыми.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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