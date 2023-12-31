Бывший офицер ВС США раскрыл возможную причину атаки ВСУ на Белгород

Атакой мирного населения Белгорода Киев хотел добиться некой политической революции в России, однако план провалился, а россияне лишь больше сплотились. Такое мнение 30 декабря выразил в беседе с «Известиями» бывший офицер ВС США, политолог Скотт Беннет.

«Украина, конечно, нацелилась на гражданское население только для того, чтобы попытаться терроризировать российский народ и попытаться добиться какой-то политической революции в России. Но результат был противоположным. Это привело к укреплению российского народа», — сказал он.

По мнению Беннета, если бы Россия повела себя как Израиль, то за несколько месяцев превратила бы Украину в руины и уничтожила бы политический режим, однако в таком случае мир назвал бы ее «бесчеловечным монстром».

«Великое лицемерие очевидно. В том, в чем Запад пытается обвинить Россию, на самом деле виновен Запад. Это просто показывает, как разум Запада начинает превращаться в инфантильную лужицу», — подчеркнул американский политолог.

Ранее в этот день военный эксперт Игорь Никулин заявил, что обстрел Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) 30 декабря — это террористическая атака, и несет за нее ответственность в том числе Запад, снабжающий террористов современными военными технологиями и информацией. По его мнению, киевский нацистский режим пытается таким образом отомстить за свое поражение на поле боя.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода число погибших возросло до 18 человек, пострадали 111 жителей.

По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить украинский удар по мирному населению российского города. Она назвала произошедшее ужасной трагедией. К этому же призвали в МИД РФ. Там подчеркнули, что за этим ударом киевского режима стоит Запад, который также несет за него полную ответственность.

Также в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Россия запросила заседание в Совете безопасности (СБ) ООН по поводу произошедшего. В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша после совершенной атаки ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам неприемлемыми.