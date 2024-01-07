Ускоренный прогресс: как за год изменилась тактика на поле боя

Масштабные вооруженные конфликты придают динамику развитию военного искусства, вооружений и техники. Не стала исключением и спецоперация на Украине. За последнее время появилось много новых средств поражения, изменились методы ведения боевых действий. В декабре 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства, что серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя. Какие новшества были привнесены в военную науку в прошлом году и в чем проявился прогресс вооружений — в материале «Известий».

Штурмовая специализация

Прошедший 2023 год ознаменовался созданием в воинских частях и соединениях специализированных штурмовых подразделений. Они берут укрепрайоны, ведут боевые действия в городской застройке и находятся на переднем крае. С самого начала специальной военной операции российские войска столкнулись с мощными оборонительными позициями в Донбассе. Во многих районах украинские боевики возводили долговременные укрепления более восьми лет.

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Тем не менее российские военные научились взламывать укрепленную оборону противника. Для этого пришлось пересмотреть тактику и организационную структуру войск. В частях и соединениях были созданы штурмовые отряды разведки и маневра. Они обнаруживают цели, по которым затем наносятся удары артиллерии и дронов, также они штурмуют укрепленные позиции, в том числе в городских условиях.

В сентябре «Известия» писали, что этот опыт решено масштабировать и в общевойсковых армиях будут созданы специализированные разведывательно-штурмовые бригады.

Бронированный и точный

До начала специальной военной операции некоторые эксперты поспешили списать со счетов танки как вид вооружения, поскольку противоборствующие стороны обладают большим количеством мощных противотанковых средств. Однако в реальности танки остаются незаменимыми на поле боя.

В ходе СВО получило распространение новое применение тяжелых бронированных машин. Речь идет о стрельбе с закрытых позиций. Танк находится за укрытием, а наводка осуществляется с помощью корректировщика. Это позволяет делать эффективными даже устаревшие танки со слабым бронированием. Фактически тем самым бронемашины выполняют роль защищенной артиллерии.

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— Стрельба с закрытых огневых позиций у бронетанковых войск сама по себе не новшество, но сейчас стала активно применяться в зоне боевых действий, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Это мера вынужденная, потому что не хватало артиллерийских комплексов для того, чтобы осуществлять огневую поддержку обороняющихся войск. Сейчас это уже исправляется, и есть сведения о том, что на поле боя появляются современные самоходные артиллерийские установки, такие как «Коалиция-СВ». Появление таких установок может в корне поменять характер огневого воздействия на противника.

Дроны и антидроны

Одной из самых характерных черт конфликта на Украине стало массовое применение обеими сторонами беспилотников различных типов. Поначалу они выполняли преимущественно разведывательные функции, но затем обычным делом стало решение с их помощью огневых задач.

В последние полгода российские войска активно применяют FPV-дроны-камикадзе. Они сыграли существенную роль в отражение украинского наступления летом и осенью 2023 года. Одновременно российским военным пришлось учиться обнаруживать и подавлять дроны противника, которые массово поставляются Украине из-за рубежа. Сегодня в том числе усилиями волонтеров войска массово насыщаются средствами, способными оповещать о присутствии вражеских дронов в воздухе, антидроновыми ружьями и средствами подавления беспилотников.

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— Беспилотники наконец-то нашли свою нишу в общевойсковом бое, — пояснил Алексей Леонков. — Они стали надежным вспомогательным средством, которое обеспечивает несколько видов боевой работы. Первое — участие в разведывательно-огневых операциях, когда беспилотник выполняет роль разведчика-целеуказателя. Он находит цель, указывает ее координаты, и дальше привязанное к нему огневое средство наносит поражение. Второе — барражирующий боеприпас, который, ориентируясь на данные беспилотника-разведчика, атакует цели. В том числе речь и о массово применяющихся FPV-дронах, когда оператор сам до последнего наводит его на цель.

Безэкипажные катера

Конфликт на Украине стал первым, в ходе которого начали регулярно применяться безэкипажные катера. Украина десятки раз атаковала корабли Черноморского флота и береговые объекты с помощью морских дронов.

Разведывательный корабль «Иван Хурс» Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

К примеру, 22 марта нынешнего года старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко из стрелкового оружия уничтожили три морских дрона, атаковавшие корабли в Севастополе. 24 мая разведывательный корабль «Иван Хурс», который обеспечивал безопасность трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», отправил на дно три беспилотных катера. 10 ноября четыре надводных дрона пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 «Серна».

Практика показала, что безэкипажные катера могут быть обнаружены радиолокационными средствами. А для их уничтожения используются корабельная артиллерия и стрелковое оружие.

Управляемые бомбы

До начала специальной военной операции многие эксперты считали, что будущее за высокоточными ракетами и именно они будут определять ситуацию на поле боя. Однако это дорогостоящие и сложные в производстве системы вооружения, а огневые задачи необходимо решать на тысячекилометровом фронте.

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В ходе боевых действий новую жизнь обрели проверенные временем авиационные бомбы. Их стали оснащать унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает обычную бомбу в управляемую. Для корректировки курса используется спутниковая навигация. Блок управления рассчитывает скорость, высоту, дальность до цели и управляет крыльями и оперениями боеприпаса.

Это позволяет попасть точно в цель, и там, где раньше необходимо было сделать несколько самолетовылетов, теперь может быть достаточно одной бомбы с УМПК. Другое важное преимущество новой системы — бомба летит до цели на расстояние десятки километров, что позволяет самолетам применять ее, не входя в зону действия ПВО противника.