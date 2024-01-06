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В ЕК задумались о плане Б при провале переговоров по финансированию Киева

В ЕК сообщили о поиске плана Б на случай провала переговоров по финансированию Украины
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Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe
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Европейская комиссия (ЕК) начала подготовку альтернативных вариантов оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Об этом 5 января сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты», — сказала она, добавив, что ЕК занимается разработкой плана Б и подготовкой операционных решений для финансирования Украины.

Глава ЕК отметила, что перечисленных в конце 2023 года средств должно хватить киевскому режиму для покрытия расходов в начале 2024 года. Она напомнила, что незадолго до новогодних праздников Европа перевела Украине последний транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это поможет профинансировать расходы Киева в начале 2024 года. Однако, по ее словам, решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.

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Как заявил 3 января глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

Ранее, 21 декабря, ЕС перечислил Украине последний в этом году транш в размере €1,5 млрд. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен добавила, что альянс стоит на стороне своего соседа, друга и будущего члена.

11 декабря сообщалось, что ЕС предложил странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключаются в расширении военной помощи стране. Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь 2023 года упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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