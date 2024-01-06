В ЕК задумались о плане Б при провале переговоров по финансированию Киева

Европейская комиссия (ЕК) начала подготовку альтернативных вариантов оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Об этом 5 января сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты», — сказала она, добавив, что ЕК занимается разработкой плана Б и подготовкой операционных решений для финансирования Украины.

Глава ЕК отметила, что перечисленных в конце 2023 года средств должно хватить киевскому режиму для покрытия расходов в начале 2024 года. Она напомнила, что незадолго до новогодних праздников Европа перевела Украине последний транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это поможет профинансировать расходы Киева в начале 2024 года. Однако, по ее словам, решение о новом финансировании для Киева должно быть принято как можно скорее.

Как заявил 3 января глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, у Киева нет плана Б на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

Ранее, 21 декабря, ЕС перечислил Украине последний в этом году транш в размере €1,5 млрд. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен добавила, что альянс стоит на стороне своего соседа, друга и будущего члена.

11 декабря сообщалось, что ЕС предложил странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключаются в расширении военной помощи стране. Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

До этого, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь 2023 года упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.