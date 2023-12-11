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Еврокомиссия предложила странам ЕС нарастить военную помощь Украине

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Европейская комиссия (ЕС) предложила странам Европейского союза (ЕС) предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключатся в расширении военной помощи стране. Об этом 11 декабря заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД стран объединения.

«По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС. Министры должны дать мне полномочия представить наши гарантии, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира и координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной», — сказал он.

Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

«Это должен обсуждать Европейский совет. Вы знаете, что премьер Венгрии Виктор Орбан совершил поездку по странам мира, посетил президента Франции Эммануэля Макрона и даже доехал до Аргентины. Конечно, это будет обсуждаться на совете МИД, но я надеюсь, что европейское единство не будет расколото», — отметил глава внешнеполитической службы ЕС.

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Ранее, 7 декабря, ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

До этого, 4 декабря, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий против поставок оружия Украине, сообщил, что в разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия с государственных складов и складов словацкой армии.

1 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что лидерам ЕС на саммите сообщества, который пройдет 14–15 декабря, будет трудно достичь согласия по вопросу предоставления €50 млрд Украине.

До этого сообщалось, что европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. Однако в начале декабря лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что выступает за прекращение поставок оружия Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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